Kışın sıcak tercihi: Erzurum'un tescilli ayak paça çorbası

Erzurum'da soğuk hava ve çorba talebi:

Erzurum'da soğuk havaların başlamasıyla birlikte vatandaşlar hem ısınmak hem de bağışıklıklarını desteklemek amacıyla çorbacılara yöneliyor. Kentin coğrafi işaret tescilli lezzetlerinden olan ayak paça çorbası bu dönemde öne çıkıyor; işletmelerde bir kâsesi 160 ile 250 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor ve kış menülerinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

soğuk havada tercih edilen çorbalar:

Soğukların etkisiyle özellikle paça, ayak paça, işkembe ve kelle paça gibi güçlendirici çorbaların tercih edildiği belirtiliyor. Buna karşın ev sofralarında klasikleşmiş mercimek ve ezogelin gibi hafif çorbalar da rağbet görüyor. Kışın gelmesiyle çorba satışlarında genel bir hareketlilik olduğu aktarılıyor.

esnafın gözlemleri ve önerileri:

Çorba ustası Hayati Nalkıran, soğuk havalarda paça ve işkembe çorbalarının öne çıktığını ifade ederek vatandaşlara bu üç çorbayı—paça, işkembe ve kelle paça—tüketmelerini önerdiğini söylüyor. Nalkıran, bölgenin kışlarının sert geçtiğini ve bu nedenle bu çorbaların çok tercih edildiğini vurguluyor.

İşletme sahibi Sümer Gezer ise ayak paça çorbasının kış aylarında daha çok satıldığını belirtiyor. Gezer, yaz aylarında ağır olduğu için ayak paça satışlarının düştüğünü, diğer çorbaların yazın daha fazla tercih edildiğini; ayak paça, işkembe, kelle paça ve 'bomba' diye anılan çorbaların fiyatının 250 TL, normal çorbaların ise 160 TL olduğunu aktarıyor ve Erzurum'un tescilli çorbası olarak ayak paçayı tavsiye ediyor.

tüketicinin bakışı:

Vatandaş Hakan Göral, ayak paça çorbasını hem ısınma hem de doyurma amacıyla tercih ettiklerini, içinde bulunan bol kolajen ve protein yapısının vücudu desteklediğini belirtiyor. Göral, çorbanın kemik kırıklarında ve bağışıklık sisteminin korunmasında faydalı olduğunu ifade ederek lezzetinin de önemli bir etken olduğunu söylüyor.

Genel olarak Erzurum'da soğuk havaların etkisiyle çorba kültürü canlanırken, özellikle coğrafi işaretli ayak paça çorbası kış menülerinin başlıca tercihlerinden biri olmaya devam ediyor.

ERZURUM'DA SOĞUK HAVALARDA HEM ISINMAK HEM DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ÇORBACILARA YÖNELİRKEN, KENTİN COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ LEZZETLERİNDEN AYAK PAÇA ÇORBASINA İLGİ ARTTI.