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Kışlaklarda kahverengi kokarca ile topyekûn mücadele

Düzce Kaynaşlı'da Bıçkıyanı, Çakırsayvan ve Çele'de yapılan kışlak ilaçlamasıyla kahverengi kokarca popülasyonu azaltılıp fındık üretimi korunacak.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Kışlaklarda kahverengi kokarca ile topyekûn mücadele

Kışlak ilaçlamasıyla müdahale:

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadele kapsamında kışlak ilaçlama çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; Kaynaşlı Kaymakamlığı ve Kaynaşlı Belediyesi desteğiyle gerçekleştirildi. Uygulamalar Kaynaşlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü takibinde ilerliyor.

Müdahalenin kapsamı ve uygulama alanları:

Sahada yürütülen ilaçlama uygulamaları öncelikle kahverengi kokarcanın kış aylarını geçirdiği ev, depo, ahır ve samanlık gibi barınma alanlarına odaklandı. Bu kapsamda Bıçkıyanı Köyü, Çakırsayvan Köyü ve Çele Mahallesi öncelikli olarak ilaçlandı. Amaç, zararlı popülasyonunu azaltarak gelecek üretim sezonunda tarımsal ürünlerde oluşabilecek zararları en aza indirmek.

Beklenen etki ve yerel iş birliği:

Yetkililer, yürütülen kışlak mücadelesinin özellikle fındık üretimini korumaya önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Çalışmalarda kurumlar arası koordinasyonun yanı sıra köy ve mahalle muhtarlarının desteğinin etkin olduğu belirtildi ve sahadaki koordinasyon ile uygulamaların sağlıklı yürütülmesine katkı veren muhtarlara teşekkür edildi.

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLE FINDIK BAHÇELERİNİ TEHDİT EDEN...

DÜZCE’NİN KAYNAŞLI İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİMİ VE ÖZELLİKLE FINDIK BAHÇELERİNİ TEHDİT EDEN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISINA KARŞI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. BIÇKIYANI VE ÇAKIRSAYVAN KÖYLERİ İLE ÇELE MAHALLESİ’NDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA ZARARLI POPÜLASYONUNUN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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