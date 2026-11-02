Yoğun bakımdan polisiye sahasına: hemşire Ayla Koca'dan ikincilik

Ayla Koca'nın ödül başarısı:

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Ayla Koca, Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen VIII. Kristal Kelepçe Ödüllerinde polisiye dalında ikincilik elde etti.

Hemşirelik ve yazarlık aynı anda yürütülüyor:

Koca, sağlık alanındaki mesleğini sürdürürken yazarlık çalışmalarını da devam ettiriyor. Yoğun bakım servisinde hastaların yaşam mücadelesine destek veren görevinin yanı sıra edebiyat üretkenliğiyle dikkat çekiyor.

Yayımlanmış eserler ve önceki başarılar:

İlk romanını 2014 yılında yayımlayan Koca, paranormal polisiye türünde eserler kaleme alıyor. Daha önce Kıyam Zamanı adlı romanıyla Kristal Kelepçe Ödülleri’nde ilk dört eser arasına girmişti; bu yeni derece yazarlık kariyerinde önemli bir adım oldu.

Ödülün ardından Koca, sosyal medya hesabından kendisini destekleyen okuyucularına ve dostlarına teşekkür etti. Bu başarı, mesleki yaşamının dışında sürdürülen edebî üretimin de takdir gördüğünü gösteriyor.

YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİ OLARAK GÖREV YAPAN AYLA KOCA, TÜRKİYE POLİSİYE YAZARLARI BİRLİĞİ TARAFINDAN DÜZENLENEN VIII. KRİSTAL KELEPÇE ÖDÜLLERİ’NDE İKİNCİLİK ELDE ETTİ.