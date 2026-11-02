Çerçioğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti: anneye el öpüp Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdimi

ziyaretin ayrıntıları:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi sırasında çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün ailesini ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş da eşlik etti.

taziye ve takdim edilenler:

Çerçioğlu, şehidin annesi Öznur Ünlü'nün elini öperek taziyelerini iletti ve ailenin acısını paylaştı. Ziyarette şehide ait anısal olarak Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

başkanın mesajı:

Çerçioğlu ziyaret sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 'Milletvekilimiz Seda Sarıbaş ile birlikte; Hakkari’de görevi başında şehit olan Çineli hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü’nün ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.'

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HUDUT GEÇİŞİ OLAYINA MÜDAHALE ESNASINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE SÖZLEŞMELİ ER YUSUF SAİT ÜNLÜ’NÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ. ÇERÇİOĞLU, AK PARTİ AYDIN MİLLETVEKİLİ SEDA SARIBAŞ İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE ŞEHİT ANASININ ELİNİ ÖPÜP TÜRK BAYARAĞI VE KUR’AN-I KERİM TAKDİM ETTİ.