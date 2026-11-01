Kitap fuarı değil, kültür panayırı olmalı

Yusuf Tosun'un 12. Malatya Kitap Fuarı değerlendirmesi

Yazar Yusuf Tosun, 12. Malatya Kitap Fuarı üzerinden kitap fuarlarının işleyişine dair bir değerlendirme yaptı. Tosun, fuarların sadece yayınevlerinin stant açtığı mekanlar olmaktan çıkarılarak şehrin kültürel hayatını besleyecek etkinliklere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Değerlendirmesinde başlığı Bir Şehir Kitapla Nasıl Güçlenir? olarak belirledi.

Fuarın bağlamı ve önemi:

Tosun, Malatya ile kitap ve okuma kültürü arasındaki güçlü bağı hatırlatarak, 6 Şubat depremlerinin izleri henüz silinmemişken fuarın düzenlenmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Organizasyon için ortaya konan çabayı, özellikle Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sami Er başkanlığındaki yönetimin gayretini takdirle karşıladı.

Gelecek için öneriler:

Yazar, kitapla fiziksel teması korumanın önemine dikkat çekti ve dijitalleşme ile yapay zekanın etkisinin arttığı bir dönemde fuarların edebiyat, sanat, düşünce ve güncel meselelerin buluştuğu daha geniş yapılar haline gelmesi gerektiğini belirtti. Etkinliklerin yalnızca fuar alanıyla sınırlı kalmayıp okullara, üniversitelere, kütüphanelere ve şehrin diğer kültürel mekânlarına yayılması önerildi.

Tosun, organizasyonda emeği geçen yayınevlerine, yazarlara ve organizasyon ekibine teşekkür ederek Malatya'da önümüzdeki yıllarda daha renkli ve kapsamlı bir fuar atmosferinin oluşturulmasının bölge için örnek teşkil edebileceğini sözlerine ekledi.

YAZAR TOSUN: "KİTAP FUARLARI KÜLTÜR PANAYIRLARINA DÖNÜŞMELİ"