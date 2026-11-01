Vezirhan'da üretimi güçlendirme çağrısı: çiftçilerin sorunları masada

Vezirhan'da tarım sorunları ele alındı

Bilecik’in Vezirhan beldesinde gerçekleştirilen toplantıda, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile bölge üreticileri bir araya geldi. Mahan Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada üreticiler, tarımsal üretime ilişkin görüş, talep ve önerilerini paylaştı.

görüşmelerde ele alınan temel nokta:

Toplantıda, çiftçilerin sahadan gelen talepleri ve üretime ilişkin değerlendirmeler öncelikli gündem maddesi oldu. Katılımcılar, üretimin sürdürülebilirliği ve yerel tarımsal faaliyetlerin güçlendirilmesi yönünde beklentilerini aktardı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Çetin Ayvalık çalışma ve görüşmelerin önemine vurgu yaparak, "Üreticilerimizin talep ve önerilerini dinleyerek tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuyoruz. Çiftçilerimizin yanında olmaya ve üretimin güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Yetkiler, üreticilerle kurulan bu doğrudan iletişimin, bölgedeki tarımsal kararların sahaya uyarlanmasında belirleyici olduğunu belirtti. Toplantı, yerel üreticilerin taleplerinin alınması ve bunların politika ve uygulamalara yansıtılması amacıyla yapılan adımların bir parçası olarak kayda geçti.

BİLECİK İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ÇETİN AYVALIK, VEZİRHAN BELDESİ MAHAN MAHALLESİ'NDE ÇİFTÇİLER VE ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ.