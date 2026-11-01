Dayanışma ön planda: Bilecik'te kurumlar arası voleybol mücadelesi

Maçın detayları:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bozüyük Kaymakamlığı takımları arasında düzenlenen voleybol müsabakası, kurumlar arası dayanışma ve birlikteliği güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Karşılaşma sportif bir ruh içinde geçti; her iki ekip de sahada kıyasıya mücadele etti. Mücadele sonunda Bozüyük Kaymakamlığı takımı karşılaşmayı 2-0 kazanarak galip geldi.

Etkinliğin amacı ve mesajı:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, bu tür etkinliklerin kurumlar arasındaki iletişimi pekiştirdiğini ve takım ruhunu güçlendirdiğini belirtti. İlhan, "Kurumlar arası dayanışmayı ve birlikteliği güçlendiren bu tür sportif etkinlikleri önemsiyoruz. Müsabakaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, Bozüyük Kaymakamlığı takımını galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Organizasyon, resmi kurum çalışanlarının günlük iş akışının dışına çıkarak sosyal temas kurmasını ve iş birliği kültürünü derinleştirmesini amaçlıyor. Katılımcılar maç sonunda fair-play ve dayanışma mesajları verirken, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde de sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi.

BİLECİK'TE KURUMLAR ARASI VOLEYBOL MÜSABAKASI DÜZENLENDİ