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Kitap fuarının son gününde vali Aydın Baruş erzurumlu yazarlarla buluştu

Vali Aydın Baruş, Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vehip Atalay Kitapsarayı standında Erzurumlu yazarlarla buluştu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:05

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 12:18

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kitap fuarının son gününde vali Aydın Baruş erzurumlu yazarlarla buluştu

doğu anadolu erzurum 8. kitap fuarı kapanışında buluşma

Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı'nın son gününde Vali Aydın Baruş, yerel yazarlarla bir araya gelerek fuarın kapanış programına katıldı. Vali Baruş, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan ile birlikte fuar alanında stantları gezdi ve eser sahibi isimlerle görüş alışverişinde bulundu.

stand ziyareti:

Vali Baruş, ziyaret sırasında Vehip Atalay Kitapsarayı standını dolaştı. Standda eserlerini tanıtan yazarlar Kadir Sabuncuoğlu, Mehmet Dağıstanlı, Hayati Kerget, Abdurahman Zeynel ve Orhan Bozkurt ile görüşmeler yapıldı. Yazarlarla yapılan sohbetlerde eserlerin yerel kültür ve edebiyata katkıları değerlendirildi.

sohbet ve kapanış:

Toplantıya ayrıca Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez de katıldı. Sohbet, yazarlarla duygu ve deneyim paylaşımına odaklandı; katılımcılar fikir alışverişinde bulunup yayınevi ve okur ilişkileri üzerine görüşlerini paylaştı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

DOĞU ANADOLU ERZURUM 8. KİTAP FUARI’NIN SON GÜNÜNDE VALİ AYDIN BARUŞ, ERZURUMLU YAZARLARLA BİR...

DOĞU ANADOLU ERZURUM 8. KİTAP FUARI’NIN SON GÜNÜNDE VALİ AYDIN BARUŞ, ERZURUMLU YAZARLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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