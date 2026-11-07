Kıtlama çayında sorun dinledi: vali Aydın Baruş Karaçoban esnafının nabzını tuttu

Vali Aydın Baruş karaçoban'da esnafla bir araya geldi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri programı kapsamında Karaçoban'da esnafla görüşmeler yaptı. Ziyaretin hedefi, ilçedeki ticari hayatı canlandırmak ve yerel esnafın sahadaki sorunlarını yerinde tespit etmekti.

Temaslarda sohbet ve kıtlama çay:

Vali Baruş, ilçedeki iş yerlerine konuk olarak esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi. Erzurum'un geleneği olan kıtlama çay eşliğinde gerçekleşen sohbetlerde samimi anlar yaşandı ve esnafla doğrudan iletişim kuruldu.

Esnaf talepleri ve değerlendirme:

Ziyaret sırasında esnafın talep, ihtiyaç ve önerileri birinci ağızdan dinlendi; Vali Baruş ilçenin ticari yapısı ve ekonomik dinamiklerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Esnafın yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çeken Baruş, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve ticari hayatı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Vali Baruş'un Karaçoban'daki ziyaret ve incelemelerinin, kamu yatırımları ve kurum denetimleri ile devam edeceği bildirildi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ PROGRAMI KAPSAMINDA KARAÇOBAN’DA ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ. İLÇEDEKİ TİCARİ HAYATI CANLANDIRMAK VE YEREL ESNAFIN SORUNLARINI YERİNDE TESPİT ETMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ZİYARETTE SAMİMİ ANLAR YAŞANDI.