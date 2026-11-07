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ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde müzik eşliğinde düzenlenen yaprak sarma etkinliğinde sakinler hem eğlendi hem de paylaşmanın keyfini yaşadı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 16:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

ulu çınarlar müzikle bir araya geldi: huzurevinde yaprak sarma günü

Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde samimi etkinlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi nde düzenlenen yaprak sarma etkinliği, sakinlere hem üretme hem de birlikte vakit geçirme fırsatı sundu. Müzik eşliğinde gerçekleşen buluşmada huzurevi sakinleri sohbet ederek, el becerilerini ortaya koyarak ve dayanışma duygusunu güçlendirerek keyifli anlar yaşadı. Hazırlanan sarmalar akşam yemeğinde birlikte afiyetle yenmek üzere hazırlandı.

etkinliğin akışı:

Etkinlikte müzik çalarken bazı sakinler sarma yapmayı bilmenin verdiği ustalıkla, bazıları ise deneme hevesiyle ellerini çalıştırdı. Bu tür aktiviteler, gündelik rutinin dışına çıkarak sosyal bağları kuvvetlendiriyor ve paylaşma kültürünü pekiştiriyor. Etkinliği düzenleyen ekip, katılımı teşvik etmek için davetleri tek tek ulaştırdı ve ihtiyacı olanlara destek sundu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Cevahir Bahçeci etkinliklerin devamlılığı hakkında şunları söyledi: "48 bayan yaşlımız var. Bayan yaşlılarımızla düzenli olarak aktivitelerimiz oluyor. Mantı yumma oluyor, zekâ oyunları oynuyoruz, oyun havaları açar oynarız. Bugün yaprak sarma etkinliği yapıyoruz. Yaprak sarmayı bilen, yapmak isteyen bütün yaşlılarımızla birlikte yaprak sarması günü yapıyoruz. Sonrasında akşam yemeğinde afiyetle yiyecek yaşlılarımız".

huzurevi sakinlerinin görüşleri:

Etkinlikte yer alan huzurevi sakinleri, sunulan hizmet ve düzenlenen aktiviteler için memnuniyetlerini dile getirdi. Bir sakin duygularını, "Evimizden daha rahatız. Yemeğimiz hazır, gidip yiyoruz. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok iyiyiz. Emeği geçenlerden, devletimizden, milletimizden Allah razı olsun" sözleriyle aktardı. Başka bir yaşlı vatandaş ise, "Yemeklerimiz çok güzel çıkıyor. Memnunuz, rahatız. Bir sene oldu ben geleli, memnunum" diyerek tesisten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşlı vatandaşların huzurlu, güvenli ve sosyal bir ortamda yaşamalarını desteklemek amacıyla huzurevi hizmetlerinin yanı sıra onların günlük yaşamlarına renk katan sosyal ve kültürel etkinliklerini de sürdürüyor. Yapılan etkinlikler, sakinlerin hem fiziki hem de sosyal ihtiyaçlarına dokunmayı hedefliyor ve toplumsal dayanışmayı güçlendiriyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN HACI...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE HİZMET VEREN HACI RUKİYE GAZİOĞLU HUZUREVİ’NDE DÜZENLENEN YAPRAK SARMA ETKİNLİĞİNDE ULU ÇINARLAR, MÜZİK EŞLİĞİNDE HEM EĞLENDİ HEM DE BİRLİKTE ÜRETMENİN VE PAYLAŞMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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