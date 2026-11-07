Van'da âlimler buluştu: müslüman toplumların güncel fıkhî meseleleri tartışıldı

Toplantı Van'da gerçekleştirildi

Avrupa Fetva ve Araştırma Meclisi'nin (ECFR) "Müslüman Toplumların Güncel Fıkhî Meseleleri" temalı 37. toplantısı, Van İl Müftülüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Van'da gerçekleştirildi.

Uluslararası düzeyde düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden çok sayıda ilim insanı ve fıkıh araştırmacısı katıldı. Açılış programında konuşan Van İl Müftüsü Kadir Koçak, fetva ehliyetinin önemine değinerek günümüzün değişen şartlarında ortaya çıkan güncel meselelere yönelik fetvaların hassasiyetini vurguladı.

Konuşmacılar ve katılımcılar:

Toplantıda söz alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, fetvaların akademik ve toplumsal boyutlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. Programa ayrıca Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Dr. Fatih Mehmet Aydın katıldı.

Gündem ve çalışma yöntemi:

Toplantıda, Müslüman toplumların karşılaştığı güncel fıkhî meseleler ilmî müzakere ve istişare çerçevesinde ele alındı. Farklı ülkelerden gelen akademisyenlerin katkılarıyla meselelerin çok boyutlu olarak tartışıldığı belirtildi.

Etkinlikte, fetva verme ehliyetine dikkat çekilerek hem teorik hem pratik yaklaşımların birlikte değerlendirilmesinin önemi üzerinde duruldu. Toplantının, fıkıh alanında ortak anlayışlar geliştirilmesi ve uygulamadaki sorunlara bilimsel yanıtlar aranması açısından değer taşıdığı ifade edildi.

PROGRAMA VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. HAMDULLAH ŞEVLİ, DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKANI PROF. DR. ABDURRAHMAN HAÇKALI VE DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU BAŞKAN VEKİLİ DR. FATİH MEHMET AYDIN KATILDI.