Binlerce yıllık yaşam Çivril Ovası'nda Beycesultan buluntularıyla anlatıldı

Konferans ve katılım:

Denizli’nin Çivril ilçesinde düzenlenen 28’inci Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kapsamında gerçekleştirilen konferansta, Prof. Dr. Eşref Abay Beycesultan kazılarında ortaya çıkarılan bulguları halka aktardı. Program, Çivril Tren Yolu Gar Binası Konferans Salonu’nda yapıldı ve bölge halkından yoğun ilgi gördü. Abay, Beycesultan’ın yalnızca bir arkeolojik alan olmadığını, aynı zamanda Çivril tarihinin önemli bir hafıza mekânı olduğunu vurguladı.

Çivril Ovası'nda süreklilik ve tarım:

Abay’ın sunumuna göre Çivril Ovası, tarih öncesi dönemlerden bu yana yoğun tarım faaliyetlerine ev sahipliği yaptı; verimli toprak yapısı yerleşimlerin sürekliliğinde belirleyici oldu. Konferansta, ovada tarımın yanı sıra hayvancılığın da uzun süreli ve önemli bir geçim kaynağı olduğu, başta at olmak üzere çeşitli hayvanların bölgede bulunduğu kaydedildi. Ayrıca at arabası kullanımına ilişkin buluntuların, Beycesultan’daki toplumun yerleşik yaşam ve ulaşım pratiklerinde gelişmişliğe işaret ettiği belirtildi.

Tekstil buluntuları ve el sanatları:

Beycesultan kazılarında ortaya çıkan tekstil kalıntıları konferansın dikkat çeken başlıkları arasındaydı. Tunç Çağı'na tarihlenen, çivit mavisiyle boyanmış tekstil parçaları ile tek iğneli örgüye ait en erken izlerin burada bulunması, bölge toplumlarının iplikçilik, boyama teknikleri ve dokuma becerilerinde ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Bu buluntular, sadece ekonomik faaliyetleri değil aynı zamanda günlük yaşam ve estetik tercihleri hakkında da önemli ipuçları sunuyor.

Koruma, hafıza ve güncel yerleşim:

Abay, toplumsal düzen değişse de insanların Çivril Ovası ile bağının kopmadığını, binlerce yıldır bu coğrafyada yaşamayı sürdürebildiklerini söyledi. Günümüzde yerleşimin dağ eteklerine doğru genişlediğine dikkat çeken Abay, coğrafyanın sunduğu yaşam imkânlarının tarih boyunca değişmeyen en önemli unsur olduğunu belirtti. Konferansta, Beycesultan Höyüğü’nün farklı dönemlerdeki yerleşim özellikleri ve kazılarda elde edilen arkeolojik bulguların yanı sıra yöresel hafızanın korunmasının önemi ele alındı.

Konuşmasının sonunda Abay, 'Beycesultan’a sahip çıkmak, Çivril’in hafızasına sahip çıkmaktır.' diyerek alandaki koruma çalışmalarına ve bilincin geliştirilmesine vurgu yaptı. Konferans, bölge tarihi ve arkeolojisine yönelik farkındalığı artırmayı hedefleyen içerikler sundu.

PROF. DR. EŞREF ABAY