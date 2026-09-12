Manisa’nın milli mücadele belleği sempozyumla yeniden canlandı

Manisa’da geçmişin izleri akademik tartışmayla canlandırıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Öncesi ve Sonrasıyla Millî Mücadele’de Manisa (1908-1938)" Sempozyumu, Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Üç gün süren etkinlik, kentin yakın tarihine yönelik akademik çalışmaları bir araya getirerek hem Milli Mücadele dönemini hem de Cumhuriyet’in ilk yıllarını bütüncül biçimde ele aldı.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan ve Emine Özge Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı Gencay Genç, daire başkanları, akademisyenler ve araştırmacılar katıldı. Dutlulu, 8 Eylül 1922’de Manisa’ya ilk giren 30 süvariden biri olan Gazi Nazif Bakar anısına hazırlanan takdimde Muhammed Hasan Dedebakar'a teşekkür belgesi sundu.

Sempozyumda ele alınan dönem ve kapsamı:

Ulusal nitelikte düzenlenen sempozyumda, 1908 II. Meşrutiyet döneminden başlayıp Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyet’in ilk dönemlerine kadar uzanan 1908–1938 aralığı bilimsel açıdan değerlendirildi. Etkinlikte toplam 63 bildiri sunuldu ve 66 akademisyen ve araştırmacı katkıda bulundu. Sunulan çalışmaların derlenmesiyle oluşan eserin 2.150 sayfa ve 4 cilt halinde kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

Oturumlarda, Manisa’nın işgali ile Batı Anadolu’daki diğer işgallerin karşılaştırılması, 1922 Manisa yangını, işgal yıllarında kentte asayiş ve kamu düzeni, kurtuluş günü kutlamalarının Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki yansımaları gibi başlıklar öne çıktı.

Yerel çalışmalar ve farklı kaynakların analizi:

Sempozyumda ele alınan konular arasında Vasıf Çınar’ın toplumsal ve eğitimsel çalışmaları, Refik Şevket İnce’nin Manisa’daki etkisi, şiir ve kent ilişkisi bağlamında İlhan Berk ile Manisa arasındaki bağlantılar, ayrıca Manisa Bimarhanesi tartışmaları yer aldı. Bölgesel cephe çalışmaları olarak Soma Cephesi ve Milne Hattı süreci irdelendi; Rusça kaynaklar, Fransız basını ve diplomatik belgeler üzerinden 1922 Manisa Yangınının yansımaları değerlendirildi.

Çalışmalarda ayrıca; Alaşehir’de Sarıkız Maden Suyu, Manisa’da bağ hastalıklarıyla mücadele, Saruhan Sancağı'nın Balkan Savaşları dönemindeki durumu, 1927 nüfus sayımına göre kentin demografik yapısı, Manisa’daki Kuvâ-yı Milliye faaliyetleri ve kurulan Müdafaa-i Hukuk cemiyetleri gibi yerel ölçekte veri sağlayan konular detaylandırıldı. Katılımcılar, Demirci, Gördes ve Borlu’dan aktarılan işgal dönemi anlatımlarını ve Manisa’nın kimlik inşasında lale sembolünün rolünü de tartıştı.

Milli Mücadele öncesi ve sonrası perspektifi:

Sempozyum, sadece savaş yıllarını değil, zaferi hazırlayan koşullar ile zaferin ardından Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde kentin yeniden yapılanmasını da kapsayacak şekilde tasarlandı. Mondros Mütarekesi sonrası başlayan işgal süreci, Kuva-yı Milliye’nin bölgedeki faaliyetleri, Manisa ve ilçelerinin işgalden kurtuluşu ve Cumhuriyet döneminde yeniden inşa deneyimleri farklı disiplinlerden gelen çalışmacıların sunumlarıyla masaya yatırıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Müftü Alim Efendi Belgesel Sergisi ile "Öncesiyle ve Sonrasıyla Millî Mücadele’de Manisa" sempozyum sergisi Manisa Kurtuluş Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı. Başkan Besim Dutlulu, katkı sunan akademisyenlere ve araştırmacılara teşekkür ederek Manisa’nın tarihine ışık tutan bu tür çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

Manisa’nın üç günlük sempozyumla yapılan bu ayrıntılı değerlendirmenin, kentin hafızasını güçlendirerek gelecek araştırmalar için kaynak oluşturması ve yerel tarihin toplumla paylaşılması hedefleniyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ÖNCESİ VE SONRASIYLA MİLLÎ MÜCADELE’DE MANİSA (1908-1938)" SEMPOZYUMU, MANİSA’NIN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜNDE AKADEMİSYENLERİ VE ARAŞTIRMACILARI BİR ARAYA GETİRDİ.