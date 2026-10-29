Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

Tercan'da çelenk sunma töreni
Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, ilçede Cumhuriyet'in kuruluşunu anma ve sahip çıkma vurgusuyla gerçekleştirildi.
Törenin katılımcıları:
Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın ile ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kutlama ve atmosferi:
Düzenlenen törende, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusu ön plandaydı; halkın ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.
TERCAN’DA CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
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