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Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı, çelenk sunma töreniyle kutlandı; protokol, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 08:13

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Tercan'da cumhuriyet coşkusu çelenk töreniyle kutlandı

Tercan'da çelenk sunma töreni

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, ilçede Cumhuriyet'in kuruluşunu anma ve sahip çıkma vurgusuyla gerçekleştirildi.

Törenin katılımcıları:

Törene Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutanı Naciye Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Hatice Yalçın ile ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kutlama ve atmosferi:

Düzenlenen törende, katılımcılar arasında birlik ve beraberlik duygusu ön plandaydı; halkın ve öğrencilerin yoğun katılımıyla Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

TERCAN’DA CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

TERCAN’DA CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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