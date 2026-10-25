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Kız meselesi sonrası Samsun'da iki kişi bıçaklandı

Samsun İlkadım'da kız meselesi nedeniyle çıkan kavgada 21 yaşındaki E.V., iki kişiyi bıçakladı; yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 16:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kız meselesi sonrası Samsun'da iki kişi bıçaklandı

Kız meselesi sonrası Samsun'da iki kişi bıçaklandı

İlkadım ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kavgada iki kişi bıçaklanırken, şüpheli kısa süre sonra yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Oduncu Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, E.V. (21) ile iki kişi arasında çıkan tartışma kız meselesi nedeniyle kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y. (29) sol göğsünden, S.E. (19) ise sol dizinden bıçaklandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından alınarak Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Gözaltı ve adli süreç:

Şüpheli E.V., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; polis ekipleri, kavgaya ilişkin görüntü ve tanık beyanlarını incelemeye aldı.

E.V., İLKADIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ ÖNLEME VE SORUŞTURMA BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE...

E.V., İLKADIM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SUÇ ÖNLEME VE SORUŞTURMA BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNCE YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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