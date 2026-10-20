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Kızıl taşlarla Kapadokya ovasında duran bin 500 yıllık kilise

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki kesme kızıl taşlı bin 500 yıllık Kızıl Kilise, Aziz Gregorius bağlantısı ve 2008 Dünya Anıtlar Fonu listesiyle biliniyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:09

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kızıl taşlarla Kapadokya ovasında duran bin 500 yıllık kilise

Kızıl Kilise: Kapadokya'nın kırmızı izi:

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde, ovanın ortasında yükselen Kızıl Kilise, hem taşlarının renginden hem de adından dolayı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yapımında kullanılan kesme kızıl taşlar kilisenin tanımını belirliyor ve bin 500 yıllık bir geçmişi işaret ediyor.

konumu ve mimarisi:

Kilise, dağlarla çevrili bir ovanın içinde yer alıyor ve Kapadokya’nın gizli hazinelerinden biri olarak nitelendiriliyor. Yapının dış görünüşü ve kullanılan malzeme, bölgenin jeolojik dokusuyla doğrudan ilişki kuruyor; bu özellikler yapıya hem isim hem de karakter kazandırmış durumda.

tarihçe, isim ve koruma durumu:

Kilise, kaynaklarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yapıldığı belirtilen bir yapı olarak anılıyor. Haber kaynakları inşaatın 5 ve 6. yüzyıllarda gerçekleştirildiğini aktarırken, yöre sakinleri ise Aziz Gregorius’un 4. yüzyılda yaşadığına ve kilisenin onun anısına inşa edildiğine dair sözlü anlatıları paylaşıyor. Aynı anlatılarda Aziz Gregorius’un İstanbul’dan Güzelyurt’a döndükten sonra son günlerini burada geçirdiği ve ölümünden sonra bu topraklara gömüldüğü ifade ediliyor.

Kiliseye ilişkin uluslararası ilgi de bulunuyor; Dünya Anıtlar Fonu kiliseyi 2008 yılında 'Dünya’nın En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eseri Listesi'ne dahil etmiş. Yerel yetkililer ve muhtarlar, Güzelyurt’un tarihsel zenginliği içinde Kızıl Kilise’nin ayrı bir yer tuttuğunu vurguluyor. Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Ay (43) kilisenin ve ilçenin tarihle iç içe olduğunu, Kızıl Kilise'yi her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini belirtiyor.

Bugün yapı, hem bölge tarihini anlatan somut bir eser hem de koruma ve ziyaret açısından öncelikli bir miras olarak değerlendiriliyor. Ziyaretçiler için kilisenin kırmızı kesme taşları, tarih ve inanç katmanlarını bir arada sunan görsel bir tanıklık sağlıyor.

ORTODOKS MEZHEBİ KURUCULARINDAN AZİZ GREGORİUS ADINA BİN 500 YIL ÖNCE YAPTIRILAN VE TAŞLARI GİBİ...

ORTODOKS MEZHEBİ KURUCULARINDAN AZİZ GREGORİUS ADINA BİN 500 YIL ÖNCE YAPTIRILAN VE TAŞLARI GİBİ ADI DA KIZIL OLAN KİLİSE ZİYARETÇİLERİNİ CEZBEDİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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