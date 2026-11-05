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Kızılay Şırnak'ta dayanışmayı büyütüyor: eğitimden aşevine geniş kapsamlı destek

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, eğitimden gıdaya kadar projelerle binlerce kişiye ulaşıyor; 21 bin öğrenci hedefi, günlük 700 aileye ekmek desteği.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılay Şırnak'ta dayanışmayı büyütüyor: eğitimden aşevine geniş kapsamlı destek

Kızılay Şırnak şubesi sahada: yaygın yardım ve hizmet ağı

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, kent genelinde yürüttüğü projelerle ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyor. Şube Başkanı Muhittin Benek önderliğindeki teşkilat, eğitimden sosyal yardıma, kan bağışından gönüllülük çalışmalarına kadar geniş bir alanda hizmet veriyor ve yerel dayanışmanın merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kapsamlı eğitim çalışmaları:

Kızılay Haftası kapsamında şube, okullarda düzenlediği etkinliklerle yaklaşık 21 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Öğrencilere dağıtılacak ağız ve el sağlığı hijyen setleri ile birlikte atkı, bere ve çeşitli hediyelerle özellikle ana sınıfı öğrencilerinin yüzünü güldürmeyi amaçlayan çalışmalar planlanıyor. Benek, Kızılay’ın yardım ve dayanışma anlayışını küçük yaştan itibaren benimsetmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Eğitime verilen destekler arasında düzenli burs çalışmaları öne çıkıyor. Şırnak Fen Lisesi, Silopi, Uludere Hilal Kampüsü ve Cizre Fen Lisesi'nde öğrenim gören yaklaşık 130-140 öğrenciye kesintisiz burs sağlanıyor; bu destekler başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sunuyor.

Sosyal yardım projeleri, butik mağaza ve aşevi planı:

Kızılay Şubesi’nin uzun soluklu projelerinden biri olan "Sofrada Ekmek" kapsamında her gün 700 ailenin ekmek ihtiyacı karşılanıyor. Şube, kentteki sosyal yardım kapasitesini artırmayı hedefleyerek 2027 yılında hayata geçirilmek üzere aşevi ve yeni şube binası inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Şırnak merkezde hizmet veren şube, 782 metrekarelik kapalı alanda butik mağaza, yardım depoları ve gönüllülük merkezini barındırıyor. Sosyal incelemesi tamamlanan ihtiyaç sahipleri butik mağazadan ücretsiz yararlanıyor; mağazanın klasik yardım anlayışından farklı olarak vatandaşlar kendilerine uygun kıyafetleri seçebiliyor. Şırnak Üniversitesi kampüsünde ise öğrencilere yönelik butik mağaza ve kitap kahve hizmetleri ücretsiz sunuluyor.

Kan bağışı ve gönüllülük faaliyetleri:

Kan bağışının önemine dikkat çeken Benek, Kızılay mobil kan bağışı aracının üç aylık periyotlarla Şırnak’a geldiğini ve mobil araçla askeri birlikler, okullar ile meydanlarda organizasyonlar düzenlediklerini belirtti. Bu çalışmalar, kan stoklarına katkı sağlamak ve gönüllü bağışçı sayısını artırmak amacıyla planlanıyor.

Gönüllülük çalışmalarında teşkilatlanma Şırnak merkez, Cizre ve İdil’de sürüyor; Benek, Türkiye’nin tek bağımsız gönüllü merkezinin Cizre’de bulunduğunu vurguladı. Bu yaygın faaliyet ağı, Kızılay Şubesi’nin yalnızca yardım dağıtmakla kalmayıp toplumun farklı kesimlerine ulaşma hedefinin bir parçası olarak tanımlanıyor.

Performans değerlendirmelerinde Şırnak Şubesi, 2026 yılı boyunca Türkiye genelinde sürekli ilk 20 arasında yer aldı ve son ay değerlendirmesinde tüm şubeler arasında ilk 9'a girdi. Şube, 2024 yılında Türkiye üçüncülüğü elde etmiş; önceki yıllarda da birincilik ve ikincilik dereceleri bulunuyor. Benek, alınan plaket ve beratların ekip çalışmasının sonucu olduğunu ifade ederek hizmet kapasitesini daha da artırma hedeflerini yineledi.

TÜRK KIZILAY ŞIRNAK ŞUBESİ, KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL YARDIM PROJELERİYLE BİNLERCE KİŞİNİN...

TÜRK KIZILAY ŞIRNAK ŞUBESİ, KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ SOSYAL YARDIM PROJELERİYLE BİNLERCE KİŞİNİN HAYATINA DOKUNUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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