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Vezirköprü il olma umuduyla resmî adımları bekliyor

Vezirköprü, MHP'nin '100 il, 1000 ilçe' listesine girmesinin ardından il olma umutlarını tazeledi; ilçe halkı resmi adımları yakından izliyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vezirköprü il olma umuduyla resmî adımları bekliyor

Vezirköprü'de beklenti yükseldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından duyurulan '100 İl, 1000 İlçe' projesinde adı geçen ilçeler arasında yer alan Samsun'un Vezirköprü ilçesi, açıklamanın ardından gündemin ilk sırasına yerleşti. İlçe sakinleri, yıllardır süregelen il olma hayalinin yeniden canlanmasıyla birlikte sürecin sonucunu merak ediyor ve resmi adımları yakından takip ediyor.

Yerel tepki ve beklentiler:

İlçede genel kanaat, bu adaylığın "gecikmiş ancak yerinde bir adım" olduğu yönünde. Bazı vatandaşlar temkinli yaklaşırken, geniş kesimler Vezirköprü'nün il yapılmasının bölge için olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor. Yerel halk, sürecin olumlu sonuçlanması halinde ekonomik ve sosyal açıdan önemli kazanımlar bekliyor ve yetkililerden gelecek haberleri umutla karşılıyor.

Nüfus ve sıralama bilgisi:

Samsun'da merkez ilçeler dışındaki nüfus sıralamasında Vezirköprü, 87 bin 575 kişiyle üçüncü sırada bulunuyor; Bafra 143 bin 387 ile birinci, Çarşamba ise 143 bin 206 ile ikinci sırada yer alıyor. Bu nüfus verileri, ilçenin il olma tartışmalarında sıkça referans verilen kriterlerden biri olarak öne çıkıyor.

Coğrafya, tarih ve ekonomik potansiyel:

Vezirköprü, Samsun merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve bölgede önemli kültürel miras ve doğal değerler barındırıyor. İlçede, Hititlerin kutsal şehirlerinden Nerik'in bulunduğu değerlendirilen Oymaağaç Höyük ile Osmanlı döneminden kalan bedesten, arasta ve geleneksel Osmanlı evleri dikkat çekiyor. Kızılırmak Nehri üzerindeki Altınkaya Baraj Gölü içindeki Şahinkaya Kanyonu, Kunduz Ormanları ve Kurt Köprü gibi alanlar ilçe için turizm potansiyeli sunuyor.

Ayrıca Vezirköprü, verimli tarım arazileri, çeltik üretimi ve hayvancılıkla bölge ekonomisinde önemli bir konuma sahip. Tarihsel olarak da 1925 yılına kadar Amasya'ya bağlı olan ilçe, bu tarihten sonra Samsun'a bağlanmış durumda.

Süreç ve beklenen adımlar:

İlçe kamuoyunda heyecanın yükseldiği Vezirköprü'de şimdi gözler, projenin somutlaşması için atılacak resmi adımlara çevrilmiş durumda. Yerel aktörler ve vatandaşlar, adaylığın değerlendirilmesi sürecinde yapılacak açıklama ve kararları bekliyor; ilçede ortak beklenti, bu fırsatın değerlendirilerek il olma hedefinin gerçekleştirilmesi yönünde.

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ

VEZİRKÖPRÜ İLÇESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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