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yıldırım belediyesi okulların bahçelerini düzenleyerek eğitim ortamlarını iyileştiriyor

Yıldırım Belediyesi, ilçe okullarında bahçe bakım, ağaç budama, çim onarımı ve yeni oturma bankları ile eğitim ortamlarını güvenli ve konforlu kılıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:53

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

yıldırım belediyesi okulların bahçelerini düzenleyerek eğitim ortamlarını iyileştiriyor

Yıldırım Belediyesi okulların fiziksel altyapısını güçlendiriyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde belediye ekipleri, okulların eksiklerini gidermek ve öğrencilerin daha nitelikli koşullarda eğitim almasını sağlamak amacıyla saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yürütülen faaliyetler, sadece görünümü iyileştirmekle kalmıyor; aynı zamanda öğrenme alanlarının kullanım verimliliğini ve güvenliğini artırmaya odaklanıyor.

yapılan çalışmalar:

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müdahaleler arasında okul bahçelerine yeni oturma bankları yerleştirilmesi, ağaç budama ve çim onarım çalışmaları öne çıkıyor. Bu uygulamalar, öğrencilerin teneffüslerde daha düzenli ve yeşil alanlarda vakit geçirebilmesine imkân tanırken, bakım-onarım düzeninin sağlanması olası yaralanmaların ve bakım eksikliğine bağlı sorunların azalmasına katkı sağlıyor.

belediye perspektifi ve eğitim yatırımı:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz çalışmaları bir gelecek yatırımı olarak değerlendiriyor. Başkan Yılmaz, "Çocuklarımızın en iyi şartlarda yetişmesi, eğitim hayatlarını güvenli ortamlarda sürdürebilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Evlatlarımızın eğitimi ve gelişimi söz konusu olduğunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda okullarımızın yanında oluyor ve gereken desteği sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca başkan, belediyenin kütüphaneler, kurslar ve kültürel faaliyetlerle eğitime çok boyutlu destek verdiğini vurguladı.

Bu tür yerel müdahaleler, sınıf içi eğitimin kalitesini doğrudan etkilemese bile öğrencilerin okula aidiyetini ve devamsızlığın azalmasını destekleyebilir. Düzenli yeşil alanlar ve güvenli ortak kullanım alanları, okul yönetimlerinin günlük işleyişine de olumlu yansıyacak altyapısal katkılar sunuyor. Yıldırım Belediyesi'nin taleplere göre şekillenen ve düzenli sürdürülen bu çalışmaları, ilçedeki eğitim ortamlarının zaman içinde daha sağlam ve sürdürülebilir bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

BURSA&#039;DA YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARIN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ, EĞİTİM...

BURSA'DA YILDIRIM BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDEKİ OKULLARIN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ, EĞİTİM ORTAMLARININ DAHA NİTELİKLİ HALE GETİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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