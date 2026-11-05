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Bibi Farishta Azizi tıp kompleksinin inşaatı başladı: Afganistan ilk kanser hastanesine hazırlanıyor

Mirwais Azizi, Bibi Farishta Azizi Tıp Kompleksi içinde yer alacak Afganistan'ın ilk kanser hastanesinin inşaat işlemlerinin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını duyurdu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Bibi Farishta Azizi tıp kompleksinin inşaatı başladı: Afganistan ilk kanser hastanesine hazırlanıyor

proje ve duyuru:

Afgan milyarder Mirwais Azizi, ülkesinde ilk kanser tedavi hastanesinin inşaatına ilişkin tüm resmi ve idari işlemlerin tamamlandığını açıkladı. Projenin bir parçası olan Bibi Farishta Azizi Tıp Kompleksi için çalışmaların resmen başladığını belirten Azizi, kompleksin önümüzdeki 2 yıl içinde tamamlanıp faaliyete geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Azizi sosyal medya paylaşımında, projenin Afgan halkına verilen önemli bir sözün yerine getirilmesi anlamı taşıdığını vurguladı ve sağlık hizmetlerinin, özellikle kanser teşhis ve tedavisinin yaygınlaştırılmasının öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Kabil'deki görüşme ve imza töreni:

Afganistan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Abdul Gani Baradar Akhund, Kabil'de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Azizi Group Başkanı Mirwais Azizi ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Azizi Group'un Afganistan'da başlattığı ve planladığı projeler detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının ardından gaz ve kömür çıkarımı ile bin MW’lık enerji üretimi konularında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Akhund, şirketin yatırımlarını "önemli bir adım" olarak nitelendirdi ve ilgili bakanlıklarla kurumlara Azizi Grubu ile tam iş birliği çağrısında bulundu.

enerji, madencilik ve bölgesel projeler:

Dubai'de yaşayan Azizi, Afganistan'da gaz ve kömür çıkarımı ile elektrik üretimi projeleri yürüttüklerini; ayrıca Gazni, Kabil'deki Naghlu ve Barik Ab bölgelerinde güneş enerjisi üretim projelerine ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Bu projelerin hayata geçirilmesinin ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacağı ve işsizliğin azalmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Hükümet kanadından gelen açıklamada ise, kanser tedavisinin ücretsiz olacağı duyuruldu. Bu karar, kompleksin hasta erişimi ve tedavi maliyetleri açısından önemli bir adım olarak sunuluyor.

Projenin uygulama takvimi ve finansman ile ilgili ayrıntılar için resmi kurumlar ve Azizi Group tarafından yapılacak ileri açıklamalar bekleniyor. Ancak paylaşılan bilgilere göre, inşaatın başlamasıyla birlikte sağlık altyapısı ve enerji yatırımlarının paralel yürütülmesi planlanıyor.

AFGAN MİLYARDER MİRWAİS AZİZİ AÇIKLAMA YAPTI

AFGAN MİLYARDER MİRWAİS AZİZİ AÇIKLAMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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