Sel kamerasının arkasındaki muhabir yavru kedileri kurtardı

olayın yaşandığı an:

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası Karakese ve Özerli mahallelerinde meydana gelen taşkınları görüntülemek için sahada bulunan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Müslüm Balko, bir evin bahçesinden gelen kedi seslerini duydu.

Sesin kaynağına yönelen Balko, yavru kedilerden birinin çamurun içinde, diğerinin ise bir ağacın dalında mahsur kaldığını fark etti. Su seviyesinin yükselmesi ve zeminin kaygan olması nedeniyle vakit kaybetmeden müdahale edildi.

kurtarma anı:

Muhabir, bulunduğu konumun elverdiği şekilde dikkatle hareket ederek önce çamur içindekini, ardından ağaçta sıkışan yavruyu aldı. İki yavru kedi güvenli bir bölgeye taşındı ve tehlikeden uzaklaştırıldı.

sonuç ve bölgedeki etkiler:

Bölgedeki su baskınları haber gündemindeyken, muhabirin duyarlı davranışı sayesinde yavru kediler kurtarıldı. Olay, taşkının hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜSLÜM BALKO, ÇAMURDA VE AĞAÇTA MAHSUR KALAN 2 YAVRU KEDİYİ KURTARARAK GÜVENLİ BÖLGEYE TAŞIDI.