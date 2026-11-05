Salihli'nin Çavlu'lu kızları dartta il şampiyonu oldu

Çavlu İlköğretim Okulu yıldız kız dart takımı Manisa şampiyonu

Salihli ilçesinin Çavlu Mahallesi'nde eğitim veren Çavlu İlköğretim Okulu yıldız kız dart takımı, Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Yıldız Kız Dart İl Birinciliği müsabakalarında şampiyon oldu. Manisa genelinden 9 okulun katıldığı turnuvada ekip, sergilediği düzenli ve soğukkanlı oyunla il birinciliğini elde ederek bölge sahnesine çıktı.

Müsabaka süreci ve performans:

Çavlu'lu öğrenciler, rakipleriyle kıyasıya geçen maçlar sonucunda üstün bir performans sergiledi. Kısıtlı imkanlara rağmen takımın disiplinli hazırlığı ve maç içi stratejileri öne çıktı. Okulun koçları ve öğrenciler arasında oluşan güçlü takım ruhu, maçların kritik anlarında belirleyici oldu.

Okulun spor geçmişi ve gelecek hedefleri:

Çavlu İlköğretim Okulu, sportif başarılarıyla daha önce de dikkat çekmiş; okul 2015 yılında Yıldız Erkek Voleybol branşında Manisa şampiyonu olmuştu. Yeni gelen bu zafer, okulun spordaki istikrarını tekrar belgeledi. Manisa il birinciliği ile takım şimdi Bursa'da düzenlenecek grup müsabakalarında ilin temsilcisi olarak yer alacak. Öğrenciler ve öğretmenler, Bursa'da da başarılı sonuçlar elde ederek Türkiye finallerine katılmayı hedefliyor.

Şampiyonluğun Çavlu Mahallesi ve okul çevresinde yarattığı sevinç, bölgedeki spor ve eğitim motivasyonunu artırdı. Okul yönetimi ile veliler, elde edilen başarının kalıcı olması için desteği sürdüreceklerini açıkladı.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNE BAĞLI ÇAVLU MAHALLESİ’NDE EĞİTİM VEREN ÇAVLU İLKÖĞRETİM OKULU YILDIZ KIZ DART TAKIMI, MANİSA’DA DÜZENLENEN OKUL SPORLARI YILDIZ KIZ DART İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARINDA ŞAMPİYON OLARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.