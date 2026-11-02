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Sağlık çalışanlarına yönelik tatbikatta yangın ve tahliye senaryosu test edildi

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen tatbikatta UMKE, 112 Acil Sağlık ve Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleriyle yangın, arama-kurtarma ve tahliye uygulamaları yapıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Sağlık çalışanlarına yönelik tatbikatta yangın ve tahliye senaryosu test edildi

tatbikatın amacı ve katılımcılar:

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından düzenlenen tatbikat, kurum personelini muhtemel afetlere karşı hazırlıklı kılmak ve afet konusundaki bilgi ile becerileri artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmaya UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri ve Elazığ Belediyesi yangın söndürme ekipleri katıldı.

uygulama senaryosu ve müdahale:

Tatbikat, müdürlük ana hizmet binasının bir bölümünde meydana gelen yangın senaryosu eşliğinde uygulandı. Senaryo gereği binadaki tüm personel güvenli bir şekilde Afet Toplanma Alanı'na tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı ve söndürüldü.

yaralıların müdahalesi ve sevk süreci:

Yangından etkilenen yaralı personeller, UMKE ekipleri tarafından güvenli bölgeye taşınarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılara hazır bulunan ambulanslarla en yakın sağlık tesislerine sevk işlemleri gerçekleştirildi.

Tatbikat, Afet Planı çerçevesinde yürütülerek ekiplerin koordinasyon, tahliye ve müdahale süreçleri test edildi; uygulama, personelin pratik düzeyini ve olay yönetimi becerilerini değerlendirmeyi hedefledi.

ELAZIĞ’DA GENİŞ ÇAPLI YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI

ELAZIĞ’DA GENİŞ ÇAPLI YANGIN VE KURTARMA TATBİKATI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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