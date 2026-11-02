Üçüncü bahar: Sinop’ta 3. Yaş (Tazelenme) Üniversitesi 2026-2027 dönemine başladı

yeni dönem açılışı:

Sinop’ta hayata geçirilen 3. Yaş (Tazelenme) Üniversitesi projesinin 2026-2027 Akademik Yılı törenle başladı. Program bu yıl 130 katılımcıyla eğitime başladı ve kayıtlar tamamlanarak çalışmalar resmen başlatıldı.

hedefler ve uygulama:

Projenin temel amacı, ileri yaştaki bireylerin sosyal, kültürel ve akademik hayata daha aktif katılımını sağlamak. Eğitimler, söyleşiler ve kültürel etkinliklerle hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde katılımcıların bilgi tazelemesi ve sosyal etkileşimlerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Program, valilik, üniversite ve şehir iş birliğinin örnek projelerinden biri olarak tanımlanıyor ve yerel kurumlar arasında koordinasyonla sürdürülecek aktiviteler öngörülüyor.

valiliğin açıklaması ve teşekkür:

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada projeye gösterilen yoğun ilginin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Sinop Üniversitesi ile görev alan akademisyenlere ve emeği geçenlere teşekkür edildiği ifade edildi.

3. Yaş Üniversitesi, kentteki farkındalığı artırmayı ve ileri yaştaki bireylerin toplumla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyerek önümüzdeki dönemde de programlarını sürdürecek.

SİNOP VALİLİĞİ HİMAYELERİNDE VE SİNOP ÜNİVERSİTESİ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN 3. YAŞ (TAZELENME) ÜNİVERSİTESİ’NİN 2026-2027 AKADEMİK YILI, 130 KATILIMCIYLA BAŞLADI.