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Kızılay’dan Kumral mahalle çocuklarına oyuncak ve giysi desteği

Kızılay Vezirköprü Şubesi, Kumral Mahallesi hane ziyaretlerinde ailelerin durumunu yerinde değerlendirip çocuklara oyuncak ve giysi desteği sağladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:36

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kızılay’dan Kumral mahalle çocuklarına oyuncak ve giysi desteği

Kızılay ekipleri mahallede hane ziyaretleri gerçekleştirdi:

Türk Kızılay Vezirköprü Şubesi başkanı Bekir Kurtoğlu ve beraberindeki ekip, Kumral Mahallesi Muhtarı Hamit Çalışkan ile birlikte mahalledeki aileleri ziyaret etti. Gerçekleştirilen hane ziyaretlerinde ekipler ailelerle doğrudan görüşerek sosyal incelemelerde bulundu ve ihtiyaçların yerinde tespit edilmesini sağladı.

ihtiyaç tespiti ve dağıtılan yardım paketleri:

Ziyaretlerde öncelikli olarak ailelerin genel durumu ve özellikle çocukların ihtiyaçları değerlendirildi. Tespitler doğrultusunda çocuklara oyuncak ve giysi desteği verildi; dağıtım sırasında ailelerden alınan geri bildirimler ekipler tarafından kayda geçirildi. Yardımlar, mahallede birebir ihtiyaç gözetilerek teslim edildi.

gönül bağı ve dayanışma vurgusu:

Bekir Kurtoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı önemsediklerini belirterek Kumral Mahallesi ziyaretinin hem tespit hem de bağlantı kurma açısından değerli olduğunu ifade etti. Kurtoğlu, çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmanın öncelikleri olduğunu söyledi ve çalışmaların dayanışma anlayışıyla süreceğini vurguladı.

Ekipler, muhtar ile iş birliği içinde yürütülen hane ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti ve toplumda yardımlaşmayı güçlendirme hedefini yineledi. Kurtoğlu ayrıca, iyilik paylaştıkça çoğalır mesajını öne çıkararak hiçbir gönlün yalnız bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

TÜRK KIZILAY VEZİRKÖPRÜ ŞUBESİ, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HANE ZİYARETLERİNDE AİLELERİN İHTİYAÇLARINI...

TÜRK KIZILAY VEZİRKÖPRÜ ŞUBESİ, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ HANE ZİYARETLERİNDE AİLELERİN İHTİYAÇLARINI YERİNDE DEĞERLENDİREREK ÇOCUKLARA OYUNCAK VE GİYSİ YARDIMINDA BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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