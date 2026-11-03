Kızıldamlar'da dev kestane kabağı sezonu başladı

Kızıldamlar'da kestane kabağı hasadı ve özellikleri

Bilecik merkeze bağlı 360 rakımlı Kızıldamlar köyünde, yaklaşık 700 dekar alanda yetiştirilen kestane kabağı hasadı başladı. Köyde üretim, geçen yıllardan aldığı ün sayesinde başta Eskişehir, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kütahya, Rize, Çorum ve İstanbul olmak üzere birçok ile gönderiliyor. Ürünün en belirgin özellikleri arasında lezzeti ve dayanıklılığı ile yaklaşık 1 yıl raf ömrü sayılabilir.

üretim ve sulama:

Kestane kabağı genellikle nisan sonu veya mayıs başında ekiliyor. Üreticiler süreç boyunca üç kez ara çapı yapıyor, aralara sürüp kökleri dolduruyor ve son çapta damlamaları çekerek kökleri düzenliyorlar. 2006'da inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde köylüler yeterli su kaynaklarına kavuştu; sulama ve gübreleme sezon boyunca düzenli olarak uygulanıyor.

Üreticiler hasat öncesi uyguladıkları kurutma yöntemini şu sözlerle özetliyor: kabaklar tarlada kesildikten sonra toprağa değen kısımları ters çevrilip yaklaşık 10-15 gün tarlada güneş altında kurutuluyor. Bu işlem, kabakların neminin azalmasını ve dayanıklılığının artmasını sağlıyor.

hasat, verim ve satış:

Hasat genellikle ekim ortasından ekim ayı sonlarına kadar sürüyor. Dekar başına verim 2-3 ton civarında olurken, ürünlerin ağırlıkları geniş bir skalada değişiyor. Üreticiler, piyasaya sundukları kabakların ortalama olarak 15 ila 20 kilogram arasında olduğunu, zaman zaman 25, 30, 35 kiloluk örneklerin görüldüğünü ve bazı kabakların 40 kilogramı geçtiğini belirtiyor. Müşterilerin talepleri genellikle 10 kilogramın üstünde olarak şekilleniyor.

Kestane kabağı çok yönlü kullanılıyor; en çok kabak tatlısı yapımında değerlendiriliyor, ayrıca çorba, lokum ve benzeri ürünlerde de kullanılıyor. Üreticiler geçen yıl fiyatlarının "12 ila 15" arasında seyrettiğini ve bu yıl da benzer bir seyir beklediklerini ifade ediyorlar. Köyün rakımı ve yıllardır aynı tohumun kullanılması, üreticilerin kalite ve lezzet sürekliliğini korumasına katkı sağlıyor.

Sonuç olarak Kızıldamlar kestane kabağı, hem yüksek verimi hem de bazı örneklerde görülen dikkate değer büyüklükleriyle bölge tarımının öne çıkan ürünlerinden biri olmaya devam ediyor.

KIZILDAMLAR KÖYÜNDE YAKLAŞIK 700 DEKAR ALANDA ÜRETİLEREK BİRÇOK İLE GÖNDERİLEN VE BAZEN KİLOGRAMI 40 KİLOYA KADAR ÇIKAN KESTANE KABAĞININ HASADI BAŞLADI.