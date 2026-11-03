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Ecogreen Enerji Kütahya'daki 260 MWe'lik RES ile yerli üretime katkı sağlıyor

YEKA RES-2026'da 3,50 eurocent/kWh teklifiyle kazanan Ecogreen Enerji, 260 MWe Kütahya RES ile rüzgar portföyünü ve yerli üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Ecogreen Enerji Kütahya'daki 260 MWe'lik RES ile yerli üretime katkı sağlıyor

Projenin kazanımı ve teklif detayları:

Yenilenebilir enerji sektöründe stratejik büyümesini sürdüren Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen R26-Kütahya RES yarışmasında en iyi teklifi verdi ve projenin kazananı oldu. Şirket, ihalede 3,50 Eurocent/kWh elektrik birim fiyatı ve 72.000 Euro/MWe katkı payı bedeliyle öne çıktı.

Seçilen proje, 260 MWe kurulu güce sahip olup Ecogreen'in rüzgar enerjisindeki kapasite hedefleri açısından kilit bir konumda bulunuyor. Bu sonuç, şirketin büyük ölçekli yenilenebilir projelere yönelik yetkinliğini ve YEKA platformunda rekabet edebilme gücünü ortaya koyuyor.

Portföy çeşitlendirmesi ve stratejik etkileri:

Ecogreen Enerji, mevcut yapısında bulunan 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle santralinden oluşan portföyünü rüzgar enerjisi yatırımlarıyla çeşitlendiriyor. Kütahya RES projesi, şirketin kurulu güç potansiyelini artırma ve kaynak çeşitliliğini güçlendirme hamlesinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

260 MWe kapasite, yalnızca şirketin büyümesi için değil; aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin güçlenmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının artırılması ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin hızlandırılması açısından da stratejik bir öneme sahip.

Yönetim kurulu başkanının değerlendirmesi:

Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu şirketin vizyonunu ve projenin önemini şu şekilde ifade etti:

Yenilenebilir enerji sektöründe uzun vadeli değer oluşturma hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı yalnızca kapasite artışı olarak değil, ülkemizin enerji geleceğine yönelik stratejik bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. YEKA RES-2026 Yarışmaları kapsamında kazandığımız 260 MWe kapasiteli Kütahya RES projesi, rüzgar enerjisi alanındaki yatırım hedeflerimizi destekleyen ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiren önemli bir kazanımdır. Güneş, biyogaz ve biyokütle alanlarındaki güçlü altyapımızı rüzgar enerjisindeki büyük ölçekli yatırımlarımızla tamamlayarak kaynak çeşitliliği yüksek, sürdürülebilir ve bütüncül bir enerji portföyü oluşturmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin yerli kaynaklara dayalı üretim kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunurken, ülkemizin enerji dönüşümüne yön veren yatırımlara öncülük etmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Şirket, 'Temiz, Yeşil ve Güçlü Bir Gelecek' vizyonu doğrultusunda Kütahya RES projesini operasyonel ve çevresel sürdürülebilirlik kriterleriyle hayata geçirmeyi planlıyor. Bu adım, Ecogreen'in ekonomik değer üretimi ile çevresel hedefleri uyumlu hale getiren büyük ölçekli projeler geliştirme stratejisinin devamı niteliğinde.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN...

YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ STRATEJİK YATIRIMLARIYLA BÜYÜMESİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜREN ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG, 260 MWE KAPASİTEYE SAHİP KÜTAHYA RES PROJESİNİN KAZANANI OLDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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