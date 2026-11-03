Yerli üretimle uluslararası buluşma: GastroAntalya 7. kez Antalya'da

GastroAntalya 7. kez şefleri Antalya'da ağırladı

29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya), Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen aşçıları bir araya getirdi. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki etkinlik, hem yarışma hem de tanıtım platformu işlevi gördü ve yaklaşık 3 bine yakın şef ve şef adayı etkinlik alanında yer aldı.

Festivalin turizm ve yerel üretim vurgusu:

Organizasyonun ana sponsorlarından Tahsildaroğlu adına etkinlikte bulunan Şef Muzaffer Avcı, festivalin Antalya ve genel olarak Türk turizmi için taşıdığı önemi vurguladı. Avcı, Avrupa başta olmak üzere Orta Avrupa ve diğer bölgelerden katılan yarışmacıların varlığının, destinasyon tanıtımı açısından değer taşıdığını belirtti. Ayrıca festivalin, yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için önemli bir mecra sunduğunu ifade etti.

Tahsildaroğlu'nun katkısı ve marka vurgusu:

Avcı, Tahsildaroğlu ile daha önce birçok etkinlikte iş birliği yaptıklarını, firmanın Makedonya’dan Anadolu’ya uzanan köklü bir geçmişi bulunduğunu söyledi. Üç nesildir süren üretim geleneğini geliştiren bu markanın, kalite ve yeniliğe verdiği önem sayesinde şeflere yönelik doğru üretim ve tüketim anlayışını yaygınlaştırdığını aktardı. Avcı, özellikle coğrafi işaretli Ezine peynirinin uluslararası alanda tanıtılmasında Tahsildaroğlu'nun önemli katkı sağladığını ifade etti.

Festival alanında yaklaşık 600 profesyonel şef olduğu, bunun yanı sıra sektöre adım atacak gençlerin de bulunduğu belirtildi. Avcı, hem profesyonel hem de aday yarışmacıları kapsayan yaklaşık 3 bin beyaz üniformalı katılımcının etkinliği zenginleştirdiğini, Tahsildaroğlu ile iş birliğinin bu tür platformlarda yerli lezzetlerin dünya sahnesine taşınmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

GastroAntalya, gastronomi alanında eğitim, rekabet ve tanıtımın kesiştiği bir etkinlik olarak, yerel üretimle uluslararası etkileşimi güçlendiren bir format sunmaya devam ediyor. Organizasyon, hem sektör profesyonelleri hem de genç yetenekler için ağ kurma ve deneyim paylaşımı açısından öncelikli bir etkinlik niteliğinde öne çıktı.

GASTROANTALYA, TÜRKİYE'DEN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ŞEFLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.