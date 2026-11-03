Dolar 49,9944 +0,04%
Euro 55,9818 +0,10%
Bist 10.963,71 +0,02%
Altın Gram 6.284,44 -1,51%
EUR/USD 1,1193 +0,02%
Brent Petrol 106,74 +1,88%
--°

Yerli üretimle uluslararası buluşma: GastroAntalya 7. kez Antalya'da

GastroAntalya 29 Ekim-1 Kasım'da gerçekleştirildi; yaklaşık 3 bine yakın şef buluştu, Tahsildaroğlu yerli üretim ve Ezine peynirini öne çıkardı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:12

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 10:30

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Yerli üretimle uluslararası buluşma: GastroAntalya 7. kez Antalya'da

GastroAntalya 7. kez şefleri Antalya'da ağırladı

29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Festivali (GastroAntalya), Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen aşçıları bir araya getirdi. Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası önündeki etkinlik, hem yarışma hem de tanıtım platformu işlevi gördü ve yaklaşık 3 bine yakın şef ve şef adayı etkinlik alanında yer aldı.

Festivalin turizm ve yerel üretim vurgusu:

Organizasyonun ana sponsorlarından Tahsildaroğlu adına etkinlikte bulunan Şef Muzaffer Avcı, festivalin Antalya ve genel olarak Türk turizmi için taşıdığı önemi vurguladı. Avcı, Avrupa başta olmak üzere Orta Avrupa ve diğer bölgelerden katılan yarışmacıların varlığının, destinasyon tanıtımı açısından değer taşıdığını belirtti. Ayrıca festivalin, yerel üreticilerin ve coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı için önemli bir mecra sunduğunu ifade etti.

Tahsildaroğlu'nun katkısı ve marka vurgusu:

Avcı, Tahsildaroğlu ile daha önce birçok etkinlikte iş birliği yaptıklarını, firmanın Makedonya’dan Anadolu’ya uzanan köklü bir geçmişi bulunduğunu söyledi. Üç nesildir süren üretim geleneğini geliştiren bu markanın, kalite ve yeniliğe verdiği önem sayesinde şeflere yönelik doğru üretim ve tüketim anlayışını yaygınlaştırdığını aktardı. Avcı, özellikle coğrafi işaretli Ezine peynirinin uluslararası alanda tanıtılmasında Tahsildaroğlu'nun önemli katkı sağladığını ifade etti.

Festival alanında yaklaşık 600 profesyonel şef olduğu, bunun yanı sıra sektöre adım atacak gençlerin de bulunduğu belirtildi. Avcı, hem profesyonel hem de aday yarışmacıları kapsayan yaklaşık 3 bin beyaz üniformalı katılımcının etkinliği zenginleştirdiğini, Tahsildaroğlu ile iş birliğinin bu tür platformlarda yerli lezzetlerin dünya sahnesine taşınmasına yardımcı olduğunu dile getirdi.

GastroAntalya, gastronomi alanında eğitim, rekabet ve tanıtımın kesiştiği bir etkinlik olarak, yerel üretimle uluslararası etkileşimi güçlendiren bir format sunmaya devam ediyor. Organizasyon, hem sektör profesyonelleri hem de genç yetenekler için ağ kurma ve deneyim paylaşımı açısından öncelikli bir etkinlik niteliğinde öne çıktı.

GASTROANTALYA, TÜRKİYE&#039;DEN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ŞEFLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

GASTROANTALYA, TÜRKİYE'DEN VE DÜNYANIN FARKLI ÜLKELERİNDEN ŞEFLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bankacılıkta 'eskiyen normaller' yeniden tanımlanıyor: tüketici daha az masraf,...
images

Sarıgöl'de sonbahar telaşı: gök domatesler tarladan toplanıyor
images

Enerjisa Enerji dokuz ayda yatırımlarını güçlendirip şebekeye öncelik verdi
images

Ayvalıklı üreticiden Cape Town hamlesi: hedef Afrika’da yüzde 10 pazar payı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında partisinin görüşlerini paylaştı

Enerjisa Enerji dokuz ayda yatırımlarını güçlendirip şebekeye öncelik verdi

İnegöl Cerrah Mahallesi'nde yokuşta savrulan kamyonet yamaça çarptı, sürücü yaralandı

Yunusemre meclisinde kasım oturumu: Balaban'dan lösemiye vurgu ve sürpriz çağrı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı