Anma pulu ve ilkgün zarfı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA için PTT AŞ tarafından hazırlanacak anma pulu ve ilk gün zarfına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, söz konusu filatelik ürünlerin KIZILELMA’nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte elde ettiği tarihi başarının birinci yıl dönümünde tedavüle sunulacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu detayı paylaştı: KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radar tarafından işaretlenen hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu; böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanılarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu.

Tekirdağ’da ilk gün damgası ve satış bilgileri:

Uraloğlu, anma pulu ve ilkgün zarfının 29 Kasım 2026 tarihinde tedavüle sunulacağını, aynı tarihte Tekirdağ PTT Müdürlüğünde "Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma 29.11.2026 TEKİRDAĞ" ibareli ilk gün damgasının da kullanılmaya başlanacağını ifade etti.

Filatelik ürünlerin PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa sunulacağı belirtildi. PTT AŞ’nin hazırladığı bu anma materyallerinin, KIZILELMA’nın havacılık tarihindeki yerini belgeleyerek geniş kitlelere ulaşması amaçlanıyor.

Anma pulunun anlamı ve gelecek izlenimi:

KIZILELMA’nın kaydettiği bu gelişme, hem yerli savunma sanayii çalışmalarının somut bir sonucu hem de Türk havacılık tarihine geçen bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. PTT tarafından basılacak anma pulu ve ilkgün zarfı, bu başarının hafızalarda kalıcılaşmasına katkı sağlayacak bir araç olarak sunuluyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, GÖRÜŞ ÖTESİ HAVA-HAVA FÜZESİYLE JET MOTORLU BİR HAVA HEDEFİNİ VURAN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KIZILELMA’NIN TARİHİ BAŞARISININ ANMA PULUYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.