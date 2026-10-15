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KKTC’de müşterek güç gösterisi: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026

KKTC’de düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 tatbikatında kara, deniz ve hava unsurları müşterek harekât yeteneğini sergiledi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

KKTC’de müşterek güç gösterisi: Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026

Tatbikatın genel çerçevesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Sadrazamköy Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri unsurlarının müşterek harekât kabiliyetini sergiledi. Etkinliği KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri izledi.

Katılan birlikler ve platformlar:

Tatbikata Türk Hava Kuvvetleri’nden 4 F-16 savaş uçağı ve bir CN-235 nakliye uçağı katıldı. Kara unsurları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 3 T-129 ATAK taarruz helikopteri ve 3 AS-532 genel maksat helikopteri yer aldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri bünyesindeki M48 A5T2 tankları, 155 milimetrelik obüs bataryaları, mekanize piyade birlikleri ve komandolar sahada görev aldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise fırkateyn, hücum bot, insansız hava araçları, su altı savunma ve taarruz timleri ve amfibi unsurlarla tatbikata katılım sağladı.

Taktik uygulamalar ve fiili safha:

Tatbikatın fiili bölümünde denizden sızma, hava indirme, hava hücum, taarruz ve muharebe arama-kurtarma faaliyetleri icra edildi. Özel kuvvet timleri denizden sızma harekatları gerçekleştirirken, komandolar helikopterlerle hedef bölgelere indirildi. Paraşütçüler serbest atlayışlar yaptı. T-129 ATAK helikopterleri tatbikatta LUMTAS ve CİRİT mühimmatlarıyla atış icra etti; F-16’lar ise tatbikat senaryosu kapsamında hava desteği sağladı.

Siyasi ve simgesel boyut:

Program sırasında konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek görev yaptığı kapsamlı bir tatbikata tanıklık ettiklerini söyleyerek, "Türk askeri sayesinde kendimizi güvende hissediyoruz" vurgusunu yaptı. Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki tarihi bağlara dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının iki bayrağı onurla taşıdığını belirtti ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın toprakların vatanlaşmasındaki rolüne atıfta bulundu.

Öztürkler ayrıca Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemeye işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan yatırımların tatbikat boyunca görüldüğünü ifade etti ve bu gelişimlerden gurur duyduklarını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin farklı devletlerle askerî iş birliklerine değinen Öztürkler, KKTC güvenliğinin Türkiye tarafından sağlandığını belirterek, "Bizim ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti dışında başka bir ülkeye askeri anlamda hiçbir ihtiyacımız olmamıştır" ifadesini kullandı. Ayrıca Türk askerinin varlığı ve Türkiye’nin garantörlüğünün KKTC için tartışma dışı olduğunu, bunun bir kırmızı çizgi olduğunu vurguladı.

Anma ve tatbikatın adı:

Tatbikatın adı, 8 Ağustos 1964 tarihinde Erenköy harekâtına katılan ve paraşütle esir düştükten sonra 9 Ağustos 1964’te şehit edilen Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına verildi. Topel’in naaşı 11 Ağustos’ta teslim alınmış ve 14 Ağustos 1964’te İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde defnedilmişti. Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ilk kez 2019 yılında düzenlenmiş olup, bu yıl sekizincisi gerçekleştirildi.

Tatbikatın fiili safhası, birliklerin selamlama geçişi ve protokol programının tamamlanmasının ardından sona erdi. Etkinlikte emeği geçen komutanlara teşekkür edilirken, şehitler rahmetle anıldı ve gazilere sağlık dilekleri iletildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti&#039;nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri, Sadrazamköy Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirildi.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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