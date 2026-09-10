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NATO genel sekreteri Rutte: Leipzig saldırısı Rusya'nın zayıflığını gösteriyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Leipzig saldırısı ve artan hibrit eylemler ışığında Rusya'nın zayıflık gösterdiğini ve Ukrayna'da istediğini alamadığını söyledi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 16:55

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EDİTÖR: Merve Çelik

NATO genel sekreteri Rutte: Leipzig saldırısı Rusya'nın zayıflığını gösteriyor

Almanya'daki konferansta net mesaj

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nda Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile birlikte konuştu. Rutte, Leipzig Havalimanına yönelik patlayıcı yüklü insansız hava aracı saldırı girişimini hatırlatarak, bu tür eylemlerin Rusya'nın stratejik başarısızlığını gösterdiğini vurguladı.

NATO dayanışması ve Almanya'ya destek:

Rutte, Almanya'nın saldırıya verdiği kararlı ve dengeli yanıtı takdir ederek, "NATO, Rusya'nın Leipzig'deki saldırısının ardından Almanya ile dayanışma içindedir" dedi. Konuşmasında, müttefiklerin sırayla Almanya'ya destek verdiğini ve bunun NATO'nun işleyişinin bir parçası olduğunu belirtti: "Müttefikler birbiri ardına Almanya'ya destek verdi. NATO böyle çalışır. Hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için."

Rusya'nın hedefleri ve NATO'nun tepkisi:

Rutte, Rusya'nın artan eylemlerinin amacının müttefikler arasında bölünme yaratmak olduğunu öne sürdü. "Rusya bizi bölmek istiyor, ama biz birlik içinde hareket etmeye devam ediyoruz" diyen Rutte, Ukrayna'ya yardımın engellenemeyeceğini ve NATO'nun müttefiklerin savunma yeteneğini güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti. Ayrıca, "Rusya güçlü görünmeye çalışıyor ancak biz daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı ve Rusya'nın eylemlerini "zayıflık işareti" olarak nitelendirdi.

Almanya'dan hibrit tehdit uyarısı:

Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da konuşmasında Rusya'nın sadece doğu kanadında askeri tehdit oluşturmakla kalmayıp, aynı zamanda hibrit saldırılar, siber operasyonlar, sabotaj, dezenformasyon ve kritik altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini vurguladı. Wadephul, Leipzig saldırı girişiminin Rusya'nın Avrupa ve NATO'ya karşı artan saldırganlık serisinin bir örneği olduğunu belirtti ve "Rusya ve ortakları, çıkarlarımıza karşı ve kendi emperyalist büyük güç emellerinin peşinde" diyerek tehdidin küresel boyutuna dikkat çekti.

Wadephul, güçlü bir Avrupa'nın NATO'yu da güçlendireceğini ifade ederek güvenilir caydırıcılığın önemine işaret etti. Her iki yetkili de NATO'nun dayanışma, savunma hazırlığı ve Ukrayna'ya desteğin artırılması konusunda kararlı duruşunu yineledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya&#039;nın Leipzig Havalimanına yönelik saldırı girişimi dahil...

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'nın Leipzig Havalimanına yönelik saldırı girişimi dahil olmak üzere Rusya'nın son dönemdeki eylemlerini hatırlatarak, "Rusya'nın eylemleri bir zayıflık işareti, Ukrayna'da istediğini elde edemediğinin göstergesi" dedi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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