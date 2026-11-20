Toplantı ve amaç:

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Hibe ve Devlet Destekleriyle İşletmenizi Büyütün" başlıklı bilgilendirme toplantısı, KOBİ'lere yönelik finansmana erişim, dijital dönüşüm, teknoloji geliştirme merkezleri ve devlet teşviklerinin etkin kullanımı konularında bilgi aktarımı amacıyla gerçekleştirildi.

Başkanın değerlendirmesi:

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz açılış konuşmasında, küresel ekonomideki belirsizlikler ve artan üretim maliyetlerinin yatırım kararlarını güçleştirdiğini belirterek, Manisa'nın üretim ve ihracat kapasitesine vurgu yaptı. Yılmaz, KOSGEB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği fonlarının desteklerinin önemine dikkat çekti ve "bir desteğe erişmek kadar, doğru zamanda, doğru projeyle ve doğru yöntemle başvurmanın da kritik" olduğunu vurguladı.

Yeşil dönüşüm ve oda hizmetleri:

Yılmaz ayrıca oda hizmetlerini belge düzenlemenin ötesine taşıdıklarını, TOBB akreditasyon sisteminde A seviyesi 5 yıldızlı hizmet sunduklarını ve üniversite-sanayi iş birliği ile yeşil dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini aktardı. Oda bünyesinde kurulan Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Ofisi'nin, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ihracatçı firmaların dönüşümüne rehberlik ettiğini ve Türkiye'de bu alanda ofis açmaya hak kazanan üç odadan biri olduklarını söyledi.

Yılmaz, toplantılardan elde edilen bilgilerin üretime, yatırıma ve istihdama dönüşmesinin gerçek başarıyı göstereceğini ifade etti.

Sunumlar ve uzman görüşleri:

Program, uzman sunumlarıyla sürdü. Manisa KOSGEB İl Müdürü Mahmut Oğuz Kılıç, KOSGEB desteklerinin işletmeler tarafından nasıl değerlendirildiğine dair değerlendirmeler yaptı. Ekol Grup ve Geotekmer Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Naci Efe "Büyümenin yeni anahtarı SEGEM ve TEKMER" başlıklı sunumuyla teknoloji merkezlerinin rolünü anlattı. Mudanya Üniversitesi Rektörü ve EKOL Segem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kesik ise "SEGEM ile hibe ve teşviklerde rekabette öne geçin" başlıklı sunumuyla katılımcılara yol gösterdi.

Toplantı, katılımcılara destek ve teşvik mekanizmalarına erişimi kolaylaştıracak yöntemler, dijital dönüşüme geçiş stratejileri ve teknoloji geliştirme merkezleriyle iş birliği fırsatları konusunda bilgi sağladı. Manisa TSO'nun hedefi, ölçeği ne olursa olsun kentteki her işletmenin bu imkânlardan faydalanmasını sağlamak olarak belirtildi.

MANİSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) TARAFINDAN DÜZENLENEN "HİBE VE DEVLET DESTEKLERİYLE İŞLETMENİZİ BÜYÜTÜN" BAŞLIKLI TOPLANTIDA KOBİ'LERE YÖNELİK FİNANSMANA ERİŞİMİ, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ VE DEVLET TEŞVİKLERİNİN ETKİN KULLANIMI GİBİ KONULARDA BİLGİLER VERİLDİ.