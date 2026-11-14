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KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü yatırıma çevirme çağrısı: KUTSO başkanı COP31'de taleplerini sıraladı

Esin Güral Argat, COP31 İş Forumu'nda KOBİ'lerin yeşil dönüşüme erişimde finansman, teknik kapasite ve koordinasyon sorunları yaşadığını vurguladı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü yatırıma çevirme çağrısı: KUTSO başkanı COP31'de taleplerini sıraladı

COP31 gündemi ve toplantı:

TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu'nun Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ’ler Çalışma Grubu Eş Başkanı olan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya'da düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yaptı.

"Dönüşümü KOBİ’ler ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Başarıya Taşımak: Küresel Oda Diyaloğu" başlıklı oturumda; farklı ülkelerden iş insanları temsilcileri ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Dr. Sakari Puisto gibi katılımcılar yer aldı. Argat, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm iradesinin güçlü olduğunu ancak uygulamaya geçişte ciddi güçlüklerle karşılaştığını ifade etti.

KOBİ'lerin üç temel engeli:

Argat, işletmelerin önündeki üç ana bariyeri finansmana erişim, teknik kapasite yetersizliği ve koordinasyon eksikliği olarak tanımladı. Bu engellerin birleştiğinde KOBİ'lerin dönüşüm projelerini planlayıp hayata geçirmesini zorlaştırdığı vurgulandı.

Toplantıda, KOBİ'lerin dönüşüm isteğinin yatırım kararına dönüşememesinin temel nedenlerinden birinin, ölçeğe uygun ve sadeleştirilmiş finansman mekanizmalarının eksikliği olduğu belirtildi.

Öneriler ve TOBB ağı rolü:

Argat, çözüm önerileri arasında işletme ölçeğine uygun sade finansman şartları oluşturulması, teknik destek ile finansman süreçlerinin birleştirilmesi ve ticaret-sanayi odalarının rehberlik faaliyetlerinin güçlendirilmesi bulunduğunu açıkladı. Bu yaklaşımların, projelerin hazırlık ve uygulama aşamalarında KOBİ'lere doğrudan katkı sağlayacağı belirtildi.

TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların KOBİ'lere ulaşma konusunda güçlü bir altyapısı olduğuna dikkat çeken Argat, bu ağ sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarının tespit edilip uygun finansman kaynaklarıyla buluşturulabileceğini ifade etti.

Toplantı sonrası değerlendirmesinde Argat, KOBİ'lerin yeşil dönüşümde geride kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Başarımızı farkındalıkla değil, yatırıma dönüşen projelerle ölçeceğiz. Çalışma Grubu olarak önerilerimizin takipçisi olacağız".

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, COP31’DE KOBİ’LERİN SORUNLARINI ANLATTI

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, COP31’DE KOBİ’LERİN SORUNLARINI ANLATTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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