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Manisalı üreticiler TMO'nun alım duyurusunu yetersiz buldu

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, TMO'nun 85–100 TL/kg aralığındaki çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarını ve alım miktarı bilgisinin eksikliğini eleştirdi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Berk Doğan

Manisalı üreticiler TMO'nun alım duyurusunu yetersiz buldu

tmo'nun fiyat açıklaması üreticinin endişelerini gidermedi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çekirdeksiz kuru üzüm müdahil alım fiyatlarını açıkladı. Kalibreye göre kilogram fiyatı 85 TL ile 100 TL arasında değişen kuru üzüm için alımların 15 Eylül 2026 tarihinde başlayacağı bildirildi.

üreticinin belirsizliği ve şimşek'in değerlendirmesi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, açıklanan rakamların üreticinin mağduriyetine çözüm getirmeyeceğini söyledi. Şimşek, açıklamada TMO'nun ne kadar üzüm alacağına ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığını vurgulayarak üreticilerin belirsizlik içinde olduğunu belirtti.

Başkan Şimşek, bu yıl bağlarda 9 numara veya 10 numara üzümün olmadığını, sahaya götürüldüğünde ise 8 numara üzümün 6 numaraya düştüğünü ifade etti. Ayrıca bunun yanında yüzde 15 fire çıktığını ve yeni modanın da etkisiyle son durumda sahada oluşacak fiyatların düşük kalacağına dair kaygısını paylaştı. Şimşek, üreticinin beklentisinin yüksek olmadığını, fakat tonajla ilgili bilgi verilmemesinin düşündürücü olduğunu belirtti.

Şimşek ayrıca resmi rekolte beklentisine dikkat çekti: 2026 yılı için üzümde 320 bin ton rekolte bekleniyor ve bu ürünün ne kadarının TMO tarafından alınacağı belirsizliğini koruyor.

tarış avans fiyatı ve siyasi tepkiler:

Geçtiğimiz günlerde TARİŞ tarafından açıklanan avans üzüm alım fiyatının, TMO'nun rakamları için bir işaret niteliği taşıdığına dikkat çekildi. Şimşek, avans fiyatın 80 TL olmasının bir gösterge sunduğunu ve üreticilerin fazla bir beklenti içinde olmadığını söyledi.

YENİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Avukat Mert Özkösemen de konuya ilişkin değerlendirmede bulunarak, iktidarın uyguladığı politikaların Manisalı üzüm üreticilerini zor durumda bıraktığını belirtti.

Genel değerlendirme olarak, TMO'nun fiyat açıklaması üreticilerde bazı fiyat işaretleri verse de alım miktarına dair netlik sağlamadığı için bölgedeki belirsizliği sona erdirmedi.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NİN ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM MÜDAHİL ALIM FİYATLARINI AÇIKLAMASININ ARDINDAN...

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’NİN ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM MÜDAHİL ALIM FİYATLARINI AÇIKLAMASININ ARDINDAN RAKAMLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANI HAKAN ŞİMŞEK "ÜZÜM FİYATLARI ALLAH’A EMANET GİDİYOR" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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