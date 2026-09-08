Kocaeli sahillerinde yoğun nöbet: bir haftada 27 kişi kurtarıldı

Kocaeli sahillerinde can güvenliği için kesintisiz görev

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında sahillerde yoğun bir nöbet dönemi geçirdi. Ekiplerin zamanında müdahalesi, söz konusu haftada 27 kişinin boğulma tehlikesinden kurtarılmasını sağladı.

haftalık müdahalelerin dağılımı:

KOSKEM'in haftalık verilerine göre kurtarma vakalarının büyük bölümü Kandıra sorumluluk bölgesinde gerçekleşti. Bu kapsamda Cebeci'de 24, Kumcağız'da ise 3 kişi ekiplerin müdahalesiyle hayatı tehlikeden uzaklaştırıldı. Darıca, Karamürsel ve Kandıra'daki diğer görev bölgelerinde ise hafta boyunca herhangi bir kurtarma vakası yaşanmadı.

sezon boyu ulaşılan rakamlar:

Yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapan KOSKEM ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlama görevini sürdürdü; ekiplerin sezon başından bu yana kurtardığı kişi sayısı toplam 527 olarak kayıtlara geçti. Bu sonuç, KOSKEM'in sahadaki sürekliliğinin ve erken müdahale kapasitesinin bir göstergesi olarak açıklandı.

KOSKEM için sahillerdeki görev, yalnızca düzen ve güvenlik sağlama değil; doğrudan insan hayatına dokunan bir sorumluluk olarak yürütülüyor.

KOCAELİ SAHİLLERİNDE GÖREV YAPAN KOSKEM EKİPLERİ, SON BİR HAFTADA 27 KİŞİYİ BOĞULMA TEHLİKESİNDEN KURTARDI. EKİPLERİN SEZON BAŞINDAN BU YANA KURTARDIĞI KİŞİ SAYISI İSE 527’YE ULAŞTI.