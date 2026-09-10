Kocaeli’de dereceye giren gençler azim, fedakârlık ve yeni hedeflerini anlattı

ödül töreni ve valinin mesajı:

Kocaeli valiliği tarafından düzenlenen törende, YKS ve LGS’de derece yapan öğrenciler ödüllerini aldı. Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, elde edilen başarıların “yıllara yayılan emek ve fedakârlığın sonucu” olduğunu vurguladı. Aktaş, gençlerin sınavdaki derecelerinin eğitim yolculuğunun sonu değil, yeni bir başlangıç olduğunu belirterek lise ve üniversite yıllarında çalışmanın önemine dikkat çekti.

Vali Aktaş, LGS’de tam puan alan öğrenciler ile YKS’de ilk bine girenlerin aileleri ve öğretmenlerinin verdiği emeğin de altını çizdi. Aktaş, gençlerin sadece mesleki alanda değil, sosyal ve insani yönlerden de yetişmeleri gerektiğini; milli ve evrensel sorumluluklara bağlı, hukuka ve etik değerlere saygılı bireyler olmalarının beklendiğini ifade etti.

öğrencilerin hazırlık süreçleri ve deneyimleri:

YKS sayısal Türkiye 19’uncusu Aslı Amba, İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi’ne yerleştiğini ve aynı zamanda bilgisayar olimpiyatçısı olduğunu belirtti. Aslı, Avrupa Kızlar Bilgisayar Olimpiyatları’nda hem gümüş hem de bronz madalya kazandığını hatırlatarak, olimpiyat çalışmalarının sınav alışkanlığı kazandırdığını söyledi. YKS çalışmalarına 12. sınıf başlarında başladığını, zaman kısıtlılığı nedeniyle Milli Eğitim kaynakları ve stratejik planlama ile süreci yönettiğini aktardı. Aslı, geç başlamasına rağmen istikrarlı ve planlı çalışmanın etkili olduğunu vurguladı.

Sayısal alanda Türkiye 252’ncisi Gonca Duru Tütünoğlu ise Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp bölümünü kazandığını anlattı. Gonca, hazırlık sürecinin hem zorlu hem de öğretici geçtiğini, disiplin ve çalışma alışkanlığı kazandığını söyledi. Sürecin yorucu olduğunu ancak alınan sonuçların tüm çabaya değdiğini belirtti; şehir değiştirme ve yeni bir çevreye alışma gibi büyük değişiklikler karşısında hem heyecan hem umut duyduğunu paylaştı.

gelecek hedefleri ve öneriler:

Vali Aktaş, öğrencilere çalışmalarına ara vermeden devam etmeleri tavsiyesinde bulundu; LGS’de tam puan ya da YKS’de ilk bine girmiş olmanın gelecekte benzer başarıları getirme potansiyeline işaret ettiğini belirtti. Aktaş ayrıca üniversiteyi bitirmenin son değil, sorumlulukların başladığı bir aşama olduğunu; mezuniyet sonrası hem bireysel hem toplumsal katkı beklediklerini söyledi.

Derece yapan öğrencilerden çıkan ortak mesajlar arasında ise planlı çalışma, sınav deneyimi kazanma, kaynakları etkin kullanma ve stres yönetimi öne çıktı. Aslı’nın olimpiyat tecrübesinin sunduğu sınav alışkanlığı ve Gonca’nın disiplin vurgusu, farklı yaklaşımların benzer başarı sonuçlarına götürebildiğini gösterdi.

Sonuç olarak törende öne çıkan tema, elde edilen derecelerin sadece bireysel başarı değil, yıllarca süren bir emeğin ve çevrenin desteğinin ürünü olduğu oldu. Törende öğrenciler ödüllendirilirken, yöneticiler ve ailelere de geleceğe hazırlık sürecindeki katkıları için teşekkür edildi; gençlere de eğitim boyunca hem akademik hem de insanî alanda kendilerini geliştirme çağrısı yapıldı.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ VE ÖĞRENCİLER TOPLU FOTOĞRAF