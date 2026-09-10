Genç teknisyenler Tüpraş'ın staj programıyla rafineride deneyim kazandı

Tüpraş'ın Temel Rafinericilik Staj Programı mezunlarını verdi

Tüpraş, rafinerilerinin bulunduğu dört ilde üniversitelerle iş birliğiyle hayata geçirdiği Temel Rafinericilik Staj Programının bu yılki mezunlarını sertifikalandırdı. Program, temel rafinericilik eğitimiyle saha uygulamalarını birleştirirken kariyer gelişimi ve sürdürülebilirlik içerikleriyle de desteklendi.

Programın kapsamı:

Staj programı, Kırıkkale Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Batman Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle, Tüpraş'ın Kırıkkale, İzmir, Batman ve İzmit rafinerilerinde düzenlendi. Yaklaşık bir ay süren eğitim sürecinde öğrenciler, hem teorik temel rafinericilik bilgileri hem de saha uygulamalarıyla enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı buldu. Programa rafineri ve petrokimya, kimya teknolojileri, elektrik, makine ve metal teknolojileri gibi bölümlerde eğitim gören meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı.

Kapanış törenleri rafineri müdürleri ile üniversitelerin rektörleri ve rektör yardımcılarının katılımıyla gerçekleştirildi ve programa katılan öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Etkinliklerde program boyunca edinilen uygulamalı deneyimler ve mezunların sahadaki performansları da değerlendirildi.

Kariyer ve sürdürülebilirlik oturumları:

Törende, şirket çalışanlarının öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaştığı paneller düzenlendi. Ayrıca Tüpraş İnsan Kaynakları yöneticileri tarafından özgeçmiş hazırlama ve mülakat süreçlerine ilişkin kariyer gelişim oturumları gerçekleştirildi; öğrenciler enerji sektörüne dair sorularını doğrudan profesyonellere yöneltebildi.

Bu yıl programda ilk kez yer alan sürdürülebilirlik oturumunda öğrenciler, Tüpraş Sürdürülebilirlik ekibiyle bir araya geldi. Oturumda şirketin 2050 Karbon Nötr hedefi ve sürdürülebilirlik çalışmaları anlatıldı; amaç gençlerin enerji dönüşümü ve sürdürülebilirlik konularında bilinçlenmesini sağlamak olarak açıklandı.

Programla ilgili değerlendirmede bulunan Tüpraş İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Önder Korkmaz şunları söyledi: "Gençlerin mesleki gelişimlerini destekleyen, onları iş hayatına ve geleceğin yetkinliklerine hazırlayan programlar geliştirmeyi çok değerli buluyoruz. Temel Rafinericilik Staj Programı ile meslek yüksekokulu öğrencilerimizin rafinerilerimizi ve enerji sektörünü yakından tanımalarının yanı sıra, edindikleri teorik bilgileri sahada deneyimleme fırsatı bulmalarını hedefledik. Bu programın bizim için bir diğer boyutu ise rafinerilerimizin bulunduğu illerde üniversitelerimizle kurduğumuz güçlü iş birlikleri. Ortak geliştirdiğimiz bu program ile faaliyet gösterdiğimiz bölgelerin geleceğine nitelikli insan kaynağı yetiştirerek katkı sağlıyoruz. Bu yıl programın kapsamını sürdürülebilirlik içerikleriyle daha da zenginleştirdik. Gençlerin enerji dönüşümünü, sürdürülebilirliği ve geleceğin enerji dünyasını bugünden kavramalarını önemsiyoruz. Çünkü enerjinin geleceğini şekillendirecek olanlar, bugün eğitim gören gençlerimiz. Şirket olarak gençlerimize alan açan bu tür programları yaygınlaştırmaya, kariyer yolculuklarında destek olmaya ve üniversitelerimizle iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Program, Tüpraş'ın "Energimiz Geleceğe" yaklaşımı ve toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yerel kalkınmaya katkı sağlama amacıyla sürdürdüğü üniversite-sanayi iş birliklerinin somut bir örneğini oluşturdu. Katılımcı öğrenciler, aldıkları sertifikalarla hem mesleki yetkinliklerini belgeledi hem de enerji sektöründe kariyerlerine yönelik önemli bağlantılar kurma fırsatı elde etti.

TÜPRAŞ'IN RAFİNERİLERİNİN BULUNDUĞU DÖRT İLDE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİKLERİYLE HAYATA GEÇİRDİĞİ TEMEL RAFİNERİCİLİK STAJ PROGRAMI BU YILKİ MEZUNLARINI VERDİ.