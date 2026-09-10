Karabük belediyesinden 5 bini aşkın ilkokul öğrencisine başlangıç desteği

Belediye desteği sürüyor:

Karabük Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik Okula Başlangıç Seti desteğini bu yıl da sürdürdü. Belediye Başkanlığı döneminde başlatılan uygulama, çocukların okul ihtiyaçlarını karşılamaya ve ailelerin yükünü hafifletmeye odaklanıyor.

Üç yılda ulaşılan sayılar:

Bu yıl 1.750 birinci sınıf öğrencisine eğitim seti hediye edildi. Uygulama kapsamında ilk yıl 1.530, ikinci yıl 1.802 olmak üzere üç yılda toplam 5.082 öğrenci programa dahil edildi.

Uygulamanın etkisi ve belediye mesajı:

Okula Başlangıç Seti uygulaması, öğrencilerin temel kırtasiye ve eğitim ihtiyaçlarına katkı sunmayı hedefleyerek yeni eğitim yılı öncesi ailelerin bütçesine doğrudan destek sağlıyor. Belediye yetkilileri, projenin özellikle ihtiyaç sahibi aileler için maddi yükü azalttığını vurguluyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların eğitim hayatına attıkları ilk adımda yanlarında olmanın önemine değinerek, göreve geldiklerinde başlattıkları uygulamayla üç yılda 5.082 çocuğa ulaştıklarını söyledi. Çetinkaya, eğitim yolculuğuna katkı sunmaya ve ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KARABÜK BELEDİYESİNİN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİRİNCİ SINIFA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OKULA BAŞLANGIÇ SETİ DESTEĞİ BU YIL DA SÜRDÜ.