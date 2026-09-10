Şahinbey'den gençlere eğitim desteğinde artış

şahinbey'de eğitim desteği devam ediyor:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyenin üniversite öğrencilerine yönelik eğitim destek programını bu yıl da sürdürdüğünü açıkladı. Program, üniversiteyi yeni kazananlar ile eğitimine devam eden Şahinbeyli gençleri kapsıyor ve desteğin öğrencilerin başarı derecesine göre belirleneceği bildirildi.

destek miktarı ve kapsamı:

Bu yıl verilecek destek tutarları başarıya göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında değişecek. Ödemelerin yarısı Ekim ayında, kalan yarısı ise Şubat ayında öğrencilerin hesaplarına aktarılacak. Başkan Tahmazoğlu, belediyenin bugüne kadar gençlere sağladığı toplam eğitim desteğinin 2 milyar TL’yi aştığını belirtti.

başvuru süreci ve takvim:

Başvurular 14 Eylül-16 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek. Öğrenciler başvurularını Şahinbey Belediyesi’nin BİZ ŞAHİNBEY’İZ uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek. Belediye, başvuru ve ödeme süreçlerine ilişkin ayrıntıları resmi duyurularla paylaşacak.

Tahmazoğlu, gençlere yönelik desteğin devam edeceğini vurgulayarak, "Sizleri çok seviyoruz, sizleri her zaman desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU GEÇTİĞİMİZ YILLARDA OLDUĞU GİBİ BU YIL DA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEĞİNİ ARTIRARAK SÜRDÜRÜYOR. ÖĞRENCİLERE BAŞARI DERECESİNE GÖRE 33 BİN TL İLE 66 BİN TL ARASINDA DESTEK SAĞLANACAK.