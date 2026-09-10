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KBÜ yeni dönemde idari koordinasyon ve stratejik hedefleri masaya yatırdı

Karabük Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yeni dönemin stratejik hedefleri, idari süreçler ve koordinasyon ele alındı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Ayşe Şen

KBÜ yeni dönemde idari koordinasyon ve stratejik hedefleri masaya yatırdı

toplantının kapsamı:

Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) yeni döneme ilişkin stratejik hedefler, idari süreçler ve birimler arası koordinasyon Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi. Toplantı, Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi ve üniversitenin gelecek dönem planlamasına odaklandı.

idari yapı ve araştırma üniversitesi vizyonu:

Toplantıda Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Karabük Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olma vizyonuna vurgu yaptı. Kırışık, bu hedefe ulaşılmasında idari yapının rolünün kritik olduğunu; bilimsel ve akademik faaliyetlerin güçlü, planlı ve dinamik bir idari işleyişle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

birimlerin değerlendirmeleri ve planlamalar:

Daire başkanlıklarının yürüttüğü mevcut faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği oturumlarda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan idari çalışmalar ve birimlerin planlamaları detaylandırıldı. Görüşler, talepler ve birimlerin öncelikleri karşılıklı olarak paylaşıldı.

koordinasyon ve kurumsal işleyiş:

Toplantıda, üniversitenin hedeflerine ulaşabilmesi için birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve kurumsal süreçlerin etkin işletilmesine yönelik adımların sürdürüleceği ifade edildi. Bu çerçevede idari süreçlerin optimize edilmesi ve eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ön plana alındı.

Toplantıya Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık ile birlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, Genel Sekreter Lütfü Köm ve daire başkanları katıldı. Birimler arası fikir alışverişi ve değerlendirmelerin ardından oturum sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) YENİ DÖNEME İLİŞKİN STRATEJİK HEDEFLER, İDARİ SÜREÇLER VE BİRİMLER...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİNDE (KBÜ) YENİ DÖNEME İLİŞKİN STRATEJİK HEDEFLER, İDARİ SÜREÇLER VE BİRİMLER ARASI KOORDİNASYON REKTÖR PROF. DR. FATİH KIRIŞIK BAŞKANLIĞINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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