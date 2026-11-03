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Kocaeli'de ekim güvenlik raporu: organize suç çetelerine ağır darbe

Ekimde Kocaeli'de 3 bölgesel ve 2 ulusal olmak üzere 5 organize suç örgütü çökertildi; terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve trafik operasyonları sürdü.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kocaeli'de ekim güvenlik raporu: organize suç çetelerine ağır darbe

Kocaeli'de ekim güvenlik raporu

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu toplantısında ekim ayına ilişkin güvenlik çalışmalarının bilançosunu açıkladı. Aktaş, kent genelinde yürütülen operasyonlarda terör, uyuşturucu, kaçakçılık, ruhsatsız silah ve trafik denetimlerinin yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Bu dönemde 3ü bölgesel, 2si ulusal ölçekte olmak üzere toplam 5 organize suç örgütünün çökertilmesi sağlandığı bildirildi.

terör ve organize suç operasyonları:

Terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda, FETÖ üyeliği nedeniyle 1 kişi, DEAŞ üyeliği nedeniyle 2 kişi tutuklandı. Siber suçlar ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarda ekipler, suç/suçlunun tespit ettiği 511 hesapla ilgili işlem yaptı; ödeme, yasa dışı bahis ve bilişim suçları kapsamında 45 kişi, çevrim içi çocuk istismarı kapsamında ise 4 kişi tutuklandı.

asayiş, arananlar ve ruhsatsız silahlar:

Asayiş verilerine göre kişilere karşı işlenen suçlarda önceki döneme göre hafif bir azalma gözlenirken, bu suçların aydınlatılma oranları yüzde 100e yakın seviyelere ulaştı. Mal varlığına yönelik suçlarda ise işlem bazlı küçük bir artış var; bu alandaki aydınlatma ortalamasının yüzde 80ler civarında olduğu belirtildi.

Arananlarla ilgili çalışmalarda, çeşitli suçlardan hüküm giymiş ve cezası 20 yıl ve üzerini kapsayan kişilerden 376 şahıs yakalanarak cezasını çekmek üzere infaz kurumlarına teslim edildi. Adli süreçler kapsamında ifadesi alınması gereken 1699 kişi yakalanarak işlem yapıldı. Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadelede ise değişik ebatlarda toplam 175 silah ele geçirildi ve 281 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

kaçakçılık, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadele:

Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında İl Emniyet ve Jandarma ekiplerinin çalışmalarında toplam 195 kişi gözaltına alındı; bunlardan 21i tutuklandı. Uyuşturucuya yönelik operasyonlarda üretim, ticaret, bulundurma ve kullanım gibi suçlardan 76 kişinin tutuklanması sağlandı.

Organize suç çetelerine karşı yürütülen çalışmalarda narkotik ve siber ekiplerin koordinasyonuyla ekimde 3ü bölgesel, 2si ulusal olmak üzere toplam 5 çetenin çökertilmesi kaydedildi.

trafik denetimleri:

Trafik güvenliğine ilişkin denetimler de artırılarak devam etti. Bu dönemde toplam 437.000 araç denetlenirken, 82.000 araca idari veya cezai işlem uygulandı. Okulların açık olması nedeniyle öğrenci ve personel servisleri özel denetimlere tabi tutuldu; geçen yılın aynı ayına göre %32 artışla 4.228 servis denetlendi ve bunlardan 718'ine idari işlem uygulandı.

düzensiz göç ve sınır dışı işlemleri:

Düzensiz göçle mücadele kapsamında İl Göç İdaresi'ne bağlı 5 Mobil Göç Noktası ile terminal ve meydan gibi yoğun alanlarda denetimler gerçekleştirildi. Bu alandaki operasyonlarda düzensiz göçle bağlantılı suçlardan 9 kişi tutuklandı. Ekim ayında tespit edilen 328 düzensiz göçmen ile Geri Gönderme Merkezi'ndeki ve yeni yakalanan kişiler arasından toplam 395 yabancı ülke dışına gönderildi.

Vali Aktaş, faaliyetlerin 24 saat esasına göre sürdüğünü vurgulayarak, kentte kamu düzeninin korunmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, KENTTE EKİM AYINDA 3&#039;Ü BÖLGESEL, 2&#039;Sİ ULUSAL ÖLÇEKTE OLMAK ÜZERE 5...

KOCAELİ VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, KENTTE EKİM AYINDA 3'Ü BÖLGESEL, 2'Sİ ULUSAL ÖLÇEKTE OLMAK ÜZERE 5 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÇÖKERTİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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