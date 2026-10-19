Dolar 49,5406 +0,06%
Euro 55,6428 -0,01%
Bist 11.593,17 -1,10%
Altın Gram 6.674,01 +0,22%
EUR/USD 1,1226 -0,16%
Brent Petrol 108,46 -1,27%
--°

Kocaeli'de gençlere yüzde 75 hibeli mantar çadırı desteği

Tarım Akademisi sertifikası alan üreticiler, istiridye mantarı çadırlarına yüzde 75 hibe ile erişip kırsalda gençlere yeni gelir kaynağı yaratacak.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kocaeli'de gençlere yüzde 75 hibeli mantar çadırı desteği

Proje ve hedefleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla yeni bir adım attı. Tarım Akademisinde eğitimini tamamlayan ve sertifika alan üreticiler, istiridye mantarı yetiştiriciliğine geçiş yapmaları için yüzde 75 hibeli üretim çadırı desteği alabilecek. Projenin öncelikli hedefleri arasında kırsalda gençlerin üretime dahil edilmesi, ailelere ek gelir sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yer alıyor.

Çadırların teknik özellikleri:

Kurulacak çadırlar, mantar üretiminin ihtiyaç duyduğu sıcaklık, nem ve havalandırma koşullarının kontrol edilebildiği kapalı üretim alanları olarak tasarlanıyor. Yalıtım, raf sistemleri, nemlendirme ve havalandırma ekipmanlarıyla donatılacak bu alanlarda yıl boyunca uygun üretim şartlarının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, üretime hızlı başlanmasını sağlayan misel aşılanmış hazır üretim imkânıyla yatırım maliyetleri düşürülecek ve eğitimden üretime geçiş kolaylaştırılacak.

Teoriden üretime geçiş:

Tarım Akademisi'ndeki eğitim programlarında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Sertifika alan üreticiler, öğrendiklerini kendi çadırlarında uygulayarak doğrudan üretime başlayabilecek. Belediyenin sağladığı destek, eğitimle başlayan sürecin sürdürülebilir bir üretim modeline dönüşmesini hedefliyor.

Gençlere yeni gelir kapısı:

Projede hedeflenen üreticilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturması planlanıyor. Bu sayede kırsalda istihdam ve gelir olanakları artacak, ailelerin ekonomik yapısına katkı sağlanacak ve kırsal nüfusun üretim içinde tutulması teşvik edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı tarımsal desteklerinin yanına mantar çadırı projesini ekleyerek alternatif ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor.

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLERE, İSTİRİDYE MANTARI...

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLERE, İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN YÜZDE 75 HİBELİ ÜRETİM ÇADIRI DESTEĞİ SAĞLANACAK.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da 29 Ekim coşkusu 5 kilometrelik Büyükşehir Cumhuriyet Koşusu'yla başlaya...
images

Şuhut’ta muhtarlar günü: görevlerin sesi Atatürk Parkı’nda yükseldi
images

Kuyucak'ta muhtarların emeği hatırlandı: tören, anma ve kahvaltı
images

Kuşadası'nda muhtarlar demokrasi ve hizmet vurgusuyla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdoğan uyardı: külliyede 'kendi eviniz gibi' davranmak rahatsızlık yaratıyor

Eski Malatya eğitim merkezi 450 öğrenciye ücretsiz sınav ve ders desteği sağlıyor

Pazaryolu'nda alzheimer hastası Gülkız Kurt sarp arazide ölü bulundu

Genç sinemacılar Fırat’ta buluştu: 3. kısa film festivali başladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor