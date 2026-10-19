Kocaeli'de gençlere yüzde 75 hibeli mantar çadırı desteği

Proje ve hedefleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticileri desteklemek amacıyla yeni bir adım attı. Tarım Akademisinde eğitimini tamamlayan ve sertifika alan üreticiler, istiridye mantarı yetiştiriciliğine geçiş yapmaları için yüzde 75 hibeli üretim çadırı desteği alabilecek. Projenin öncelikli hedefleri arasında kırsalda gençlerin üretime dahil edilmesi, ailelere ek gelir sağlanması ve tarımsal faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yer alıyor.

Çadırların teknik özellikleri:

Kurulacak çadırlar, mantar üretiminin ihtiyaç duyduğu sıcaklık, nem ve havalandırma koşullarının kontrol edilebildiği kapalı üretim alanları olarak tasarlanıyor. Yalıtım, raf sistemleri, nemlendirme ve havalandırma ekipmanlarıyla donatılacak bu alanlarda yıl boyunca uygun üretim şartlarının sağlanması amaçlanıyor. Ayrıca, üretime hızlı başlanmasını sağlayan misel aşılanmış hazır üretim imkânıyla yatırım maliyetleri düşürülecek ve eğitimden üretime geçiş kolaylaştırılacak.

Teoriden üretime geçiş:

Tarım Akademisi'ndeki eğitim programlarında kursiyerlere hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verildi. Sertifika alan üreticiler, öğrendiklerini kendi çadırlarında uygulayarak doğrudan üretime başlayabilecek. Belediyenin sağladığı destek, eğitimle başlayan sürecin sürdürülebilir bir üretim modeline dönüşmesini hedefliyor.

Gençlere yeni gelir kapısı:

Projede hedeflenen üreticilerin çoğunluğunu gençlerin oluşturması planlanıyor. Bu sayede kırsalda istihdam ve gelir olanakları artacak, ailelerin ekonomik yapısına katkı sağlanacak ve kırsal nüfusun üretim içinde tutulması teşvik edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı tarımsal desteklerinin yanına mantar çadırı projesini ekleyerek alternatif ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasını amaçlıyor.

KOCAELİ’DE TARIM AKADEMİSİ’NDE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN ÜRETİCİLERE, İSTİRİDYE MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN YÜZDE 75 HİBELİ ÜRETİM ÇADIRI DESTEĞİ SAĞLANACAK.