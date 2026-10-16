Kocaeli'de metrekareye 214,9 kilogram yağışın ardından seferberlik sürüyor

Kocaeli'de yoğun sağanak ve hızlı müdahale

14 Ekim saat 21.30 ile 15 Ekim saat 17.00 arasında etkili olan sağanak, kent genelinde önemli etkiler yarattı. Ölçümlere göre Kartepe'de metrekareye 214,9 kilogram, Başiskele'de 197,8 kilogram yağış düştü; il genelinde ortalama yağış miktarı metrekareye 96,3 kilogram olarak kaydedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda İSU Genel Müdürlüğü ve ilgili daire başkanlıklarının katılımıyla kapsamlı müdahaleler yürütüldü.

Ekip dağılımı ve sahadaki kapasite:

Müdahalelere toplam 3 bin 16 personel ve 954 araç ve iş makinesi katıldı. Kurum bazında katılım şu şekilde gerçekleşti: İtfaiye Dairesi Başkanlığı 320 personel ve 123 araç, İSU Genel Müdürlüğü 568 personel ve 314 araç, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 722 personel ve 412 araç, Zabıta Dairesi Başkanlığı 100 personel ve 15 araç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 1300 personel ve 87 araç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise 6 personel ve 3 araç ile sahada görev yaptı.

Kurtarma, tahliye ve vaka detayları:

Yağışın tetiklediği toprak kayması ve su baskınlarında çok sayıda kurtarma ve tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Yuvacık Barajı yolunda meydana gelen toprak kaymasında sevk edilen itfaiye ve A Takımı ekipleri 24 vatandaşı tahliye etti. Seymen Battı Çıktı mevkisinde su baskını nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı, Çuhane Deresi mevkiinde mahsur kalan 15 çalışan botla güvenli bölgeye çıkarıldı. Gebze Mudarlı Mahallesi'nde dere taşması sonucu mahsur kalan 3 kişi Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Başiskele Sahil Yolu'nda gebe hasta taşıyan ambulansın mahsur kalması üzerine UMKE ve itfaiye ekipleri müdahale etti; hasta ile sağlık personelinden oluşan 4 kişi tahliye edilerek gebe hasta hastaneye ulaştırıldı. Ambulansın kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ulaşım tedbirleri ve yol çalışmaları:

Şiddetli yağış nedeniyle kent genelinde bir dizi ulaşım önlemi alındı. D-130 Karayolu Seymen Tüneli'nde su taşkını sonrası düzenlemeler yapılarak yol çift yönlü ulaşıma açıldı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde Kuruçeşme otoban köprüsü altında şerit daraltma uygulaması başlatıldı. Başiskele'de bazı noktalar kısmen trafiğe açılırken, Serdar Mahallesi Selahattin Eyyubi Caddesi ve Gölcük Feriye-Bahçecik bağlantı yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İzmit Miralay Mümtaz Caddesi'ndeki yol çökmesi sonrası güvenlik önlemleri alınarak yol kısmen ulaşıma açıldı. D-605 Kandıra Yolu, iki yönde yaşanan heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı; ulaşımın Akçakese-Pirceler köy yolu üzerinden sağlandığı bildirildi. Kartepe tramvay hattında bir süre durdurulan seferler ekip müdahalesiyle tekrar başlatıldı.

Sağlık, barınma ve çağrı kayıtları:

Sağlık Bakanlığı kayıtlarına göre olumsuz hava şartlarıyla bağlantılı 5 ayrı olayda 15 kişi hastaneye nakledildi; nakledilenlerin genel sağlık durumlarında olumsuzluk bulunmadığı bildirildi. Yağıştan etkilenen 2 kişi Büyükşehir Belediyesi'nin geçici barınma merkezine yerleştirildi; kullanılmak üzere 30 kişilik geçici kapasite hazır tutuluyor.

İSU Genel Müdürlüğü'ne yağış sürecinde 1.833 yağmur suyu talep kaydı, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 650 olay ve ihbar kaydı ulaştı. İki kurumun kayıt toplamı 2 bin 483 olarak ifade edildi; mükerrer kayıtların ayrıştırılmadığı belirtildi.

Kocaeli'de yürütülen çalışmalar, su baskınları, heyelan ve yollardaki olası risklere karşı önceliği can güvenliğine vererek sürdürülüyor. Yetkililer, vatandaşları uyarılara dikkat etmeye ve riskli bölgelere yaklaşmamaya çağırdı.

KOCAELİ'DE ETKİLİ OLAN SAĞANAĞIN ARDINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 3 BİN 16 PERSONEL VE 954 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ.