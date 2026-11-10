Merakla büyüyen kuşak: Mercan merkezinde çocuklar bilimle tanışıyor

Mercan 100. Yıl'da bilim her gün:

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri uygulamalı eğitimler, atölyeler ve planetaryum gösterimleriyle bilimle buluşturuyor. Merkez, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Barış ve Kalkınma İçin Dünya Bilim Günü gibi anlarda düzenlenen etkinliklerle bilime dikkat çekiyor ve gündelik programını bu özel günlerin ruhuyla sürdürüyor.

Programlar ve eğitim alanları:

Merkezde iklim değişikliği, sıfır atık, sürdürülebilir yaşam, astronomi ve çevre konularına odaklanan uygulamalı eğitimler veriliyor. Ziyaretçiler 13 farklı temada yer alan 119 interaktif deney düzeneği ile deney yapma, gözlemleme ve sorun çözme fırsatı buluyor. Eğitimler; Deniz Bilimleri, Astronomi ve Uzay Bilimleri, İklim ve Çevre, Fen Bilimleri, Robotik Kodlama ve Minik Mucitler atölyeleri gibi başlıklar altında toplanıyor.

Ziyaretçi verileri ve erişim:

Mercan Eğitim Koordinatörü Dr. Yonca Karslı merkezde "her gün bilim günü" anlayışıyla çalışıldığını belirtiyor. Karslı, merkezin açıldığı günden bu yana 220 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığını ve dış alan etkinlikleriyle 35 binden fazla çocuğa ve yetişkine ulaşıldığını aktarıyor. Hafta içi okul gruplarına, hafta sonları ise bireysel ziyaretçilere yönelik bilim turları düzenleniyor.

Merkez aynı zamanda Türkiye’nin yüksek kapasiteli planetaryumlarından birine ev sahipliği yapıyor; bu sayede astronomi meraklıları kupolarda görsel sunumlarla gökyüzünü daha yakından tanıma imkânı buluyor.

Atölyelere katılan çocuklar da deneyimlerini paylaşıyor: 11 yaşındaki Ali Enver Boz robotik kodlama çalışmalarını çok sevdiğini söylerken, 12 yaşındaki Nefes Bilgi interaktif düzeneklerden etkilendiğini ve bilim konusunda yeni bilgiler edindiğini belirtiyor. Mercan, hem okul temelli programlarla hem de bireysel ziyaretlerle genç kuşakları bilime yakınlaştırmayı amaçlıyor.

Tüm bilim meraklıları ve eğitim grupları, Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nin interaktif yapısını deneyimlemeye davet ediliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN MERCAN 100. YIL İKLİM VE ÇEVRE BİLİM MERKEZİ, ÇOCUK VE GENÇLERİ İNTERAKTİF DENEY DÜZENEKLERİ, ATÖLYELER, PLANETARYUM VE GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİYLE BİLİMLE BULUŞTURUYOR.