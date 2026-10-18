Kocaelili antrenör 50 yaşında dünya şampiyonu oldu, hedefi üçüncü kez taçlandırmak

Kocaelili milli güreşçi Amman'da kürsünün en üstüne çıktı:

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda 50 yaşındaki Kocaelili milli güreşçi Nazmi Kahveciler, serbest stil 100 kiloda altın madalyaya ulaştı. Türkiye'yi temsil eden 35 sporcu arasında kürsünün zirvesine çıkan tek isim olan Kahveciler, finalde geçen yılın dünya şampiyonunu mağlup ederek ülke adına önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonaya hazırlık ve maçlardaki performansı:

Kahveciler, yaklaşık 6 ay boyunca öğrencileriyle birlikte antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandı. Turnuvadaki yolculuğunda ilk turu maç yapmadan geçti; ardından Rus rakibini 12-0, Iraklı rakibini 10-0 ve Moğol rakibini 4-0 yenerek finale çıktı. Finalde geçen senenin dünya şampiyonu Amerikalı rakibini 15-4 yenerek altına ulaştı. Kahveciler, bu sonucu kariyerindeki önemli anlardan biri olarak nitelendirdi ve başarısını öğrencilerine armağan ettiğini söyledi.

Günlük tempo ve çalışma disiplini:

Bir fabrikada itfaiyeci olarak görev yapan Kahveciler, iş çıkışı spor salonuna gidip önce öğrencilerini çalıştırıyor, ardından kendi antrenmanını yapıyor. Günlük programını, saat 16.00'da işinin bitmesi, 16.30'da salona gelmesi, 16.30-18.00 arası öğrencilere antrenman verdikten sonra 18.00-19.30 arası kendi çalışmasını yapması şeklinde özetledi. "Bu iş çalışma işi. Çalışan kazanır" sözleriyle gençlere çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kahveciler, şampiyonluğu yaşarken önce ailesini ve çocuklarını bilgilendirdiğini, ardından sosyal medyada paylaşımlar yaparak haberi duyurduğunu ve bu paylaşımların milyonlara ulaştığını aktardı. "Çok heyecanlandım, çok sevindim" diyerek duygularını paylaştı.

Gelecek hedefleri ve öğrenciler için planlar:

Yüzlerce öğrenciye güreş eğitimi veren Kahveciler, en büyük hayalinin yetiştirdiği sporculardan dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkarmak olduğunu söyledi. Öncelikle öğrencilerini Kocaeli şampiyonalarına hazırlamayı, ardından Marmara ve Türkiye Şampiyonası'nda başarılı olup milli takıma sporcu göndermeyi planlıyor. Türkiye Şampiyonası'nda ilk üçe girenlerin milli takıma seçildiğini hatırlatarak, 2027 yılı hedefi doğrultusunda birkaç öğrencisini milli takıma gönderip daha sonra dünya ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Kişisel hedef olarak ise önümüzdeki yıl Hırvatistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda unvanını koruyup üçüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak istediğini söyledi. Kahveciler, hem kendi kariyerinde hem de öğrencilerinin başarılarında emeğinin devam edeceğini vurguladı.

NAZMİ KAHVECİLER AÇIKLAMALARDA BULUNDU