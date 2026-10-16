Koçarlı'da eğitimciler şampiyonluğa yürüyor

Aydın’ın Koçarlı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvasında, Koçarlı İlçe Milli Eğitim takımı üst üste aldığı sonuçlarla göz doldurdu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen dörtlü grupta eğitimciler, ilk iki maçını kazanarak zirveye yerleşti.

turnuva gelişimi:

Turnuvada eğitimciler ilk maçta İlçe Tarım takımını 2-0 mağlup etti. İkinci karşılaşmada ise Gençlik ve Spor takımını 2-1 yenerek dört takımlı grupta ilk sıraya yükseldiler. Bu sonuçlar, takımın hem saha içi dayanıklılığını hem de maç içi dinamizmini ortaya koydu.

son maç ve şampiyonluk şartı:

Koçarlı İlçe Milli Eğitim takımı bugün saat 17.00'de Jandarma takımıyla karşılaşacak. Takım, bu karşılaşmada en az bir set kazanması halinde turnuvayı şampiyon tamamlayacak. İlk iki maçtaki performans, eğitimcilerin son maçta da temkinli ama kararlı bir oyun sergilediğini gösteriyor.

Takımın hedefi, elde edilen avantajı son maça taşıyıp turnuvayı zirvede bitirmek. Organizasyon yetkilileri ve izleyiciler, eğitimcilerin sergilediği istikrarlı mücadeleyi yakından takip ediyor; koçların maç içi rotasyon ve servis stratejileri sonuca etki edebilecek kritik unsurlar olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASINA KATILAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMI, İLK İKİ MAÇINI KAZANARAK ŞAMPİYONLUK YOLUNDA AVANTAJ ELDE ETTİ.