Koçarlı'da geri dönüşle kazanılan voleybol zaferi

turnuva sonuçları:

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen voleybol turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı şampiyon tamamladı. Koçarlı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvada şampiyon ekip, katıldığı üç maçı da galip bitirdi.

Grup aşamasında İlçe Tarım takımını 2-0 ve Gençlik ve Spor takımını 2-1 mağlup eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi, şampiyonluk maçında İlçe Jandarma takımını 2-0 yenerek turnuvayı zirvede tamamladı.

şampiyonluk maçının kırılma anı:

Final karşılaşmasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı, ilk sette 20-11 geriye düşmesine rağmen oyun disiplinini koruyarak ve savunmada etkili dönüşler yaparak seti 26-24 kazandı. Bu geri dönüş, maçın momentumunu tamamen değiştirdi.

İkinci sette de etkili performansını sürdüren ekip, ralli hâlindeki oyunlarla üstünlüğünü korudu ve seti de alarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte takım şampiyonluk kupasını hak etti.

organizasyon ve yerel yankılar:

Turnuva, 29 Ekim etkinlikleri kapsamında yerel kurumların katılımıyla gerçekleşti ve Koçarlı spor camiasında olumlu karşılandı. Karşılaşmalar, yerel izleyicilerin desteğiyle coşkulu bir atmosferde oynandı; şampiyonluğun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekibi için hem sportif hem de moral değeri yüksek olduğu gözlendi.

Organizatörler, turnuvanın amacının rekabetin yanı sıra birlik ve dayanışmayı pekiştirmek olduğunu belirtti; turnuvaya katılan tüm takımların performansı yerel basında ve izleyici çevresinde takdir topladı.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN VOLEYBOL TURNUVASINDA ÜÇ MAÇINI DA KAZANAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TAKIMI ŞAMPİYON OLDU.