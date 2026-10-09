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Koçarlı'da hibeli ayçiçeği tohumları bereketli hasat verdi

Koçarlı'da TAKE Projesi kapsamında mayısta üreticilere yüzde 75 hibeyle dağıtılan 3 bin 630 kilogram ayçiçeği tohumlarının hasadı yapıldı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Koçarlı'da hibeli ayçiçeği tohumları bereketli hasat verdi

Hasat etkinliği gerçekleştirildi:

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında üreticilere dağıtılan ayçiçeği tohumlarının hasadı yapıldı. Proje çerçevesinde mayıs ayında çiftçilere yüzde 75 hibeyle toplam 3 bin 630 kilogram ayçiçeği tohumu teslim edilmişti.

Koçarlı'da düzenlenen hasat etkinliğinde, tohumların toprakla buluşmasının ardından elde edilen ürünler tarladan alınarak üreticiler tarafından değerlendirildi. Etkinlik, hem hibenin somut sonuçlarını göstermesi hem de üreticilerin sezon başından itibaren yürütülen destek çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı sunması açısından önem taşıdı.

Projenin hedefleri ve yerel destek:

TAKE Projesi'nin amaçları arasında tarımsal üretimin desteklenmesi ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması yer alıyor. Hasat sırasında konuşan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, kurum olarak üreticilerin yanında olmaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Selli, çiftçilere bereketli bir hasat sezonu dileyerek projenin benzer uygulamalarla genişletilebileceğini vurguladı.

Yerel yetkililer ve üreticiler, sağlanan hibenin maliyetleri düşürerek üretim kararlarını olumlu etkilediğini ve önümüzdeki dönemlerde de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin çeşitlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE TAKE PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBEYLE DAĞITILAN 3 BİN...

AYDIN’IN KOÇARLI İLÇESİNDE TAKE PROJESİ KAPSAMINDA ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBEYLE DAĞITILAN 3 BİN 630 KİLOGRAM AYÇİÇEĞİ TOHUMUNDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER HASAT EDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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