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Koçarlı'da Robofest hazırlıkları: geleceğin teknoloji yıldızları ilçede buluşacak

Koçarlı, Aydın'da düzenlenecek Robofest öncesi Kaymakam Ramazan Taşkın, görevli personelle organizasyon hazırlıklarını değerlendirdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Serkan Varol

Koçarlı'da Robofest hazırlıkları: geleceğin teknoloji yıldızları ilçede buluşacak

Koçarlı'da organizasyon hazırlıkları:

Aydın'ın Koçarlı ilçesi, Robofest Kodlama Yarışması ve Festivali'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İl ve ülke genelinden öğrencilerin katılımının beklendiği etkinlik öncesinde yürütülen hazırlıklar kapsamında Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın organizasyonda görev alacak personelle bir araya gelerek yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Toplantının odağı:

Gerçekleştirilen toplantıda, organizasyon sürecine ilişkin görev dağılımı ve koordinasyon konuları üzerinde istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, festival öncesi yapılacak çalışmaların planlanması ve personelin etkinlik öncesi koordinasyonunun sağlanması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Festivalin yerel etkisi ve beklentiler:

Koçarlı'nın ev sahipliği, ilçe için hem tanıtım hem de eğitim açısından önem taşıyor. Yerel kurumların ve görevli ekiplerin birlikteliğiyle ilerleyen hazırlıklar, öğrencilerin yeteneklerini sergileyebileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor. Koçarlı Kaymakamlığı açıklamasında da belirtildiği üzere, organizasyonun amacı ilçede geleceğin teknoloji yıldızlarını ağırlamak ve etkinliğin başarılı geçmesini temin etmek.

AYDIN&#039;IN KOÇARLI İLÇESİNDE DÜZENLENECEK ROBOFEST KODLAMA YARIŞMASI VE FESTİVALİ ÖNCESİNDE...

AYDIN'IN KOÇARLI İLÇESİNDE DÜZENLENECEK ROBOFEST KODLAMA YARIŞMASI VE FESTİVALİ ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR SÜRERKEN, KAYMAKAM RAMAZAN TAŞKIN ORGANİZASYONDA GÖREV ALACAK PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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