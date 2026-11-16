Dolar 50,3873 +0,08%
Euro 55,5590 +0,12%
Bist 11.788,02 -0,46%
Altın Gram 6.252,67 -0,68%
EUR/USD 1,1023 -0,04%
Brent Petrol 95,90 +0,06%
--°

Kocasinan Şimşekspor son nefeste Hüseyin Barış'la galip geldi

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. Grup 6. haftada Derinkuyugücü'yü 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek'in golüyle evinde 1-0 yendi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kocasinan Şimşekspor son nefeste Hüseyin Barış'la galip geldi

Kocasinan Şimşekspor son nefeste güldü

Kocasinan Şimşekspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 6. haftasında evinde Derinkuyugücü'yü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı belirleyen gol, uzatma dakikalarında geldi ve sarı-siyahlılar sahadan üç puanla ayrıldı.

maçta öne çıkanlar:

Stat: Vali Muammer Güler Stadı. Hakem kadrosu: Mustafa Kılıç, Elçin Kaba, Ahmet Köse. Tek gol, 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek imzasıyla kaydedildi ve maçın sonucunu belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla (Erkan Kapar dk. 71), Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın, Sabri Çakır, Umut Türk, Eray Akyol, Efe Güler (Eray Gergin dk. 57), Hüseyin Barış Temizyürek, Halil Coşkun, Selahattin Enes Kılınç (M. Emin Bakan dk. 88).

Derinkuyugücü: Hüseyin Şadi Yıldız, Muhammed Taha Urlular, Bertan Tan (Fatih Aydın dk. 54), Esen Yılanlı (Refik Emre İlhan dk. 74), Ahmet Zekeriya Kartal, Sefer Mert Buldu, Ömer Faruk Ateş, Enes Gümüş, Umut İmece, İsrafil Güler, Taner Yılmaz.

dönüm anı:

Maç boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlandı; mücadeleyi belirleyen an 90+4. dakikada geldi. Hüseyin Barış Temizyürek'in uzatma dakikalarında attığı gol, Kocasinan Şimşekspor'a sahasında kritik bir galibiyet getirdi.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP&#039;TA LİGİN 6. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, EVİNDE...

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP'TA LİGİN 6. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, EVİNDE DERİNKUYUGÜCÜ’NÜ KONUK ETTİ. SARI-SİYAHLILAR GALİBİYETE 90+4. DAKİKADA HÜSEYİN BARIŞ TEMİZYÜREK’İN ATTIĞI GOLLE ULAŞTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sena Kızılaslan liderliğindeki Keçiören takımı Shotokan'da dünya şampiyonu
images

Karşıyaka'nın yükselişi beş maçlık galibiyet serisiyle play-off hattına girdi
images

Kilosuyla başlayan koşu, ülkeyi adımlama hayaline dönüştü
images

İncirliova Belediyespor namağlup çıkışını sürdürdü, hedefler yükseliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ara tatil için Denizli'de otobüs seferleri geçici olarak düzenlendi

Denizli'den geleceğe yatırım: şehit, yetim ve engelli öğrencilere 3.500 lira eğitim desteği

Sivrihisar müftülüğü gençlerle buluştu: ibadet, eğitim ve ağaç sevgisi öne çıktı

Eskişehir'de gençlere organ bağışında sorumluluk ve dayanışma mesajı verildi

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

Drone görüntüleri: Habaş fabrikasındaki patlamanın etkisi havadan kaydedildi