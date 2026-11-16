Kocasinan Şimşekspor son nefeste Hüseyin Barış'la galip geldi

Kocasinan Şimşekspor son nefeste güldü

Kocasinan Şimşekspor, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 6. haftasında evinde Derinkuyugücü'yü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı belirleyen gol, uzatma dakikalarında geldi ve sarı-siyahlılar sahadan üç puanla ayrıldı.

maçta öne çıkanlar:

Stat: Vali Muammer Güler Stadı. Hakem kadrosu: Mustafa Kılıç, Elçin Kaba, Ahmet Köse. Tek gol, 90+4. dakikada Hüseyin Barış Temizyürek imzasıyla kaydedildi ve maçın sonucunu belirledi.

kadrolar ve değişiklikler:

Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Göktuğ Yayla (Erkan Kapar dk. 71), Mertcan Babayiğit, Kemal Aydın, Sabri Çakır, Umut Türk, Eray Akyol, Efe Güler (Eray Gergin dk. 57), Hüseyin Barış Temizyürek, Halil Coşkun, Selahattin Enes Kılınç (M. Emin Bakan dk. 88).

Derinkuyugücü: Hüseyin Şadi Yıldız, Muhammed Taha Urlular, Bertan Tan (Fatih Aydın dk. 54), Esen Yılanlı (Refik Emre İlhan dk. 74), Ahmet Zekeriya Kartal, Sefer Mert Buldu, Ömer Faruk Ateş, Enes Gümüş, Umut İmece, İsrafil Güler, Taner Yılmaz.

dönüm anı:

Maç boyunca her iki takım da gol bulmakta zorlandı; mücadeleyi belirleyen an 90+4. dakikada geldi. Hüseyin Barış Temizyürek'in uzatma dakikalarında attığı gol, Kocasinan Şimşekspor'a sahasında kritik bir galibiyet getirdi.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUP'TA LİGİN 6. HAFTASINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, EVİNDE DERİNKUYUGÜCÜ’NÜ KONUK ETTİ. SARI-SİYAHLILAR GALİBİYETE 90+4. DAKİKADA HÜSEYİN BARIŞ TEMİZYÜREK’İN ATTIĞI GOLLE ULAŞTI.